中國多地現「黃金回收ATM」現場檢測熔金「換現金」

全球黃金價格連續多日大洗三溫暖，陷入暴漲暴跌的循環。不過中國多地，卻開始出現一種新型的「黃金回收ATM」。顧客只要將黃金放入機台，就能自動檢測黃金含量，並且即時報價、熔金，再加上交易工本費比實體交易便宜，不少民眾都願意嘗試看看。

民眾把小金豆放進機器檢測，既期待又怕受傷害，因為只要檢測完成，開始熔金，就會當場以實時金價，換成現金給你，受到黃金交易熱潮影響，中國多地開始設立黃金回收ATM，只要金飾經過檢測，含金量高於50％就能回收，省去民眾還得跑到，黃金交易市場的麻煩。

中國民眾：「我覺得這個機器還挺現代化的，權威性還滿高的，反正比較認可，他這個比在金店裡面收的話，價格還是要高一些。」

不只金價隨時調整，再加上交易工本費，相較實體市場來的更低一點，不少人都願意嘗試看看，雖然近期金價劇烈震盪，但專家分析，這只是長期上漲趨勢中的暫時性回檔，尤其大陸央行宣布，連續第15個月曾持黃金儲備，也讓民眾信心大增，短線資金湧入貴金屬市場。

中國民眾：「不管怎麼說，（大陸）央行一直是我的風向標，穩了穩了，央行連續15個月增持黃金，一月份又買了4萬盎司。」

中國增持黃金態勢相對溫和，1月末黃金儲備報7419萬盎司，有略微上升趨勢，顯然地緣政治緊張氛圍，並沒有消散，當前金價下跌，並未破壞長期投資邏輯，反而很有可能是，下一波牛市的最佳買入時機。

