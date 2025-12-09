中國多想要H200晶片？美司法部又逮到兩人企圖走私

美國司法部破獲非法出口輝達晶片至中國案件。路透社資料照



就在美國總統川普宣布將放行輝達H200晶片出口中國的這天，美國司法部週一（12/8）表示，兩名中國籍男子因涉嫌走私輝達H200和H100晶片運往中國而遭到逮捕。

根據司法部聲明，居住在紐約的43歲中國籍男子龔凡月（Fanyue Gong，音譯）和58歲華裔加拿大公民袁本林（Benlin Yuan，音譯）與兩間分別位於香港及中國大陸的公司共謀，透過欺詐行為繞過出口管制走私輝達（NVIDIA）H200和H100晶片。

廣告 廣告

法院文件顯示，檢方指控龔男透過代購和中間商採購輝達晶片，聲稱將供貨給台灣和泰國等地業者。但龔男取得晶片後命人更改產品上的標示，偽裝成其他品牌準備銷出國外。

另一項起訴文件則指控袁男雇用驗貨人員，並教唆其謊稱產品並非銷往中國。檢方調查發現，相關走私犯罪行為可追溯至2023年11月。

司法部表示，另一名被告、43歲的許皓（Alan Hao Hsu，音譯）以於今年10月認罪。許男坦承收取來自中國的5000萬美元匯款，協助中國業者取得價值1.6億美元的輝達晶片。

上月20日，司法部也宣布另一起非法出口輝達晶片案，並逮捕包括兩名中國公民在內的4名嫌犯。

更多太報報導

輝達盛讚川普放行H200晶片 台製造晶片將輸美檢查

德外長訪中：台海是重要貿易通道 王毅：台灣已被「七重鎖定」

允輝達出口H200晶片給中國 川普：我已告知習近平