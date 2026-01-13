中國多益舞弊案延燒！早稻田大學開除5在學研究生 日本名校集體開鍘

早稻田大學調查結果顯示，校內共有52名考生在報考大學部或研究所時，提交了這批被判定無效的成績。（翻攝自早稻田大學臉書）

日本頂尖學府早稻田大學近日針對多益（TOEIC）集體舞弊案祭出重懲，宣布撤銷5名研究生的入學資格。此起事件源於去年爆發的中國籍學生組織性代考醜聞，當時測驗營運單位在查獲大規模舞弊後，已火速將涉及不正當行為的803名考生多益成績全數註銷。

《NHK》報導，根據早稻田大學調查結果顯示，校內共有52名考生在報考大學部或研究所時，提交了這批被判定無效的成績。校方隨即展開嚴厲處分，除了正式開除5名已在學的研究生外，另有3名錄取但尚未入學的準研究生被取消合格資格。此外，1名報考研究所失利、目前仍在校就讀大學部的學生，也因涉入此次舞弊事件而被處以「無限期停學」。

早稻田大學校方嚴正聲明，為了確保入學考試的公平與公正，校方絕對不容許任何投機取巧的行為，未來若再發現類似舞弊情事，一律採取嚴正處分。

目前這場多益舞弊案的蝴蝶效應正持續在日本學界蔓延，包括筑波大學、東京理科大學等知名名校也相繼宣布撤銷相關考生的入學資格。為了杜絕「槍手頂替」的亂象再次發生，多益營運單位也承諾將全面強化考場的身分查驗機制，捍衛測驗公信力。

