中國大使傻嗆「不喜歡統一可離台」外交部嚴厲譴責：扭曲台灣主權

[Newtalk新聞] 中國不斷增加對台軍事威脅之際，中國駐澳洲大使肖千日前於公開場合高喊一中原則，傻嗆「不喜歡統一可離開台灣」，引爆台灣民眾怒火。外交部2日表達嚴正抗議並表示，兩岸互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。只有台灣人民有權決定台灣的前途。

根據人民網報導，肖千1月28日於澳洲坎培拉出席新年媒體簡報會，針對澳洲外交貿易部（DFAT）近期對中共去年底圍台軍演發布的聲明做出回應，肖千除了叫囂：「不喜歡統一可離開台灣」，並引用聯合國大會第2758號決議背書一中原則，聲稱台灣為中國的一部分。

外交部指出，肖千在公開場合妄言，並再次錯誤引用聯大第2758號決議，以所謂「一中原則」否定台灣主權地位的不實論述，外交部表達嚴正抗議並嚴厲譴責。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天。

外交部強調，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。只有台灣人民有權決定台灣的前途。外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，並共同維持台海和平穩定的現狀不受片面改變，為區域乃至於全球的安全與繁榮作出積極正面的貢獻。

