中國大使囂張「訓斥」多位挺台議員！紐西蘭外長：他不懂民主本質

[Newtalk新聞] 中國威脅要以軍事暴力手段侵吞台灣，同時不斷蠻橫打壓台灣，處心積慮要在國際場合消滅「中華民國」。紐西蘭多家主流媒體報導披露，中國駐紐西蘭大使王小龍向多位紐西蘭國會議員發出信件，「訓斥」（scolded）他們10月出席台灣國慶酒會之舉。紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）回應，王小龍對民主缺乏理解，他會讓王小龍更了解民主的本質。

根據紐西蘭《郵報》（The Post）報導，王小龍在信中聲稱，這些議員出席台灣雙十國慶酒會之舉，與紐西蘭的外交政策不一致「因此是不可接受的」他在信中寫道：「這類背離一中承諾（one-China commitment）的舉動，必然將破壞作為我們合作基礎的互信。」

對此，皮特斯直言，王小龍犯了「不該犯的錯誤」，國會議員出席台灣國慶活動並未違反紐西蘭外交政策。他有機會時會向王小龍闡述「民主的本質」。王小龍對民主的本質「理解甚少」（got a very, very thin understanding），皮特斯說：「我會確保他能更理解」。

針對王小龍向紐西蘭國會議員施壓，皮特斯表示：「我不會反應過度。這不是第一次了，他們（中方）不明白民主政治的運作方式。」紐西蘭新聞網站Stuff報導提到，擔心遭報復而不願具名的議會消息人士指出，王小龍這封信揭露中國政府如何監控紐西蘭人，並且一直在蒐集支持台灣人士的資訊，中國正派人監控支持台灣的紐西蘭人所舉辦的活動。

行動黨（ACT）國會議員麥克魯（Laura McClure）告訴Stuff，國會是主權機關，國會議員有權自由討論議題與參加活動的自由；紐西蘭人民有權知道各方立場並分享看法，他說：「中共無權決定紐西蘭國會議員跟誰會面。在中國，情況或許並非如此；但在紐西蘭，中國大使應該尊重我們國會的獨立性。」

駐紐西蘭代表歐江安接受《郵報》訪問時強調，王小龍對紐西蘭國會議員的騷擾行為，再次印證中國政府對紐西蘭的不當干預。台灣是獨立的自由民主國家，舉辦國慶酒會邀各界一同慶祝理所當然。中方持續以威嚇手段企圖阻止紐西蘭各界與台灣往來，不僅反映出中國共產黨威迫式外交，也揭露其體制深層的不安與恐懼。

