中國大使天天開轟「越罵越讓人反感」 矢板明夫：戰狼已分不清外交與鬧事的差別

日本首相高市早苗日前在議會答詢「台灣有事」發言引發中國不滿，駐大阪總領事薛劍甚至在X上放話要「斬首」高市引發眾怒，更受到國際輿論撻伐。印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫近日觀察，薛劍在斬首言論後沉寂了好一陣子，幾乎不發言只轉貼別人的文章，不過，中國駐日大使吳江浩卻在X幾乎天天開罵、到處點火，遭日本網友嗆聲：「你是大使還是酸民？」

矢板明夫10日晚間在臉書發文指出，中國駐大阪總領事薛劍之前在X上放話，要把高市早苗首相斬首，結果引起了眾怒、被日本社會罵到翻過去。他觀察，薛劍沉寂了好一陣子，最近雖然重新出現，但乖得不得了，只敢轉貼別人的文章、特別是中國駐日大使吳江浩的文章，完全沒有當初那副戰狼的氣勢，「看起來不像外交官，更像被主管訓了之後乖乖回來打卡的職員」。

矢板明夫指出，相反地，真正活躍起來的是駐日大使吳江浩，這陣子在X上幾乎天天開罵：罵高市、罵日本政府，最近甚至連麻生太郎前首相都罵成「某位日本政客」。矢板直言，吳江浩這種語氣在日本被視為明顯的降格羞辱，他以為自己在「鬥爭」，但日本網友的留言很快就把他打回原形。有人寫道：「你是大使還是酸民？」也有人說：「這種態度只會讓日本更討厭中國。」更狠的留言是：「謝謝你每天提醒我們，日中關係為什麼無法改善。」還有人乾脆一句話：「果然還是該跟這個國家保持距離。」

矢板明夫並表示，吳江浩不僅在X上開罵，還在人民日報寫長文，說日本「誤判形勢」、「撞南牆」。問題是，他越罵，日本民眾越覺得反感，甚至開始懷疑「中國是不是已經連基本外交禮節都不在乎？」這種負面觀感，比任何政策聲明都更具殺傷力。

矢板明夫說，更諷刺的是，中國一邊要日本企業留下來投資，一邊派出滿嘴火藥味的大使在日本社群平台上到處點火。他直言，台灣人都看得懂，這根本不是外交，是發洩情緒。若中國真的想改善國際形象，不可能不知道大使的每一句話都在傷害自己。他認為，戰狼外交最大的問題不是兇，而是「無策略」，一下喊斬首，一下喊和平；一會兒罵日本，一會兒又求日本企業不要撤資——「這種前後矛盾，只會讓人更警戒」。

矢板明夫狠酸，在日本，吳江浩已經成功做到一件事：「讓日本社會比過去更不信任中國。」他認為，在台灣更應該看懂這一點：真正危險的不是戰狼的叫聲，而是這個政權已經分不清外交與鬧事的差別了，「台灣政府應該吸取日本的教訓、這種流氓政府、最好還是少打交道的為好。」

