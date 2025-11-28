中國大使稱「台灣省要求高市早苗道歉」，謝長廷酸，他們也沒什麼工作都在抗議而已。（本刊資料照）

日本首相高市早苗的「台灣有事」說法近期引起中國強烈反彈，中國駐日大使吳江浩竟還稱「台灣省各界要求高市早苗為其錯誤言論道歉」，對此，前駐日代表、總統府資政謝長廷今（28）日狠酸，「中國大使都是在抗議，平常也沒什麼工作」。

中日關係緊張近期成為熱門話題，中國駐日大使吳江浩更多次透過社群媒體X發文、轉發貼文，甚至還稱，「台灣省各界要求高市早苗為其錯誤言論道歉」。而台灣駐日代表處則反嗆，「台灣就是台灣，非台灣省」。

廣告 廣告

駐日代表李逸洋台先前曾透過台灣駐日代表處X發文說，今年一項關於日本民眾對台灣態度的調查顯示，74.5%的受訪者表示對台灣有好感；而去年關於日中關係的調查則顯示，89%的日本民眾對中國持負面印象，「我由衷地感謝日本民眾沒有將台灣等同於中國，並理解台灣人和中國人是不同的」。

謝長廷今日出席「友誼水產善的循環：TeamTaiwan 挺日本記者會」並接受媒體聯訪，對於吳江浩的言論，謝長廷先是問，「中國的哪一位大使？」隨後說，自己不知道對方在講什麼，「中國大使都是在抗議，平常也沒什麼工作，大部分都在抗議」。

更多鏡週刊報導

《絕勝》選角引熱議！網點名「蔡其昌客串」 本尊笑：票房會比預期的差很多

超人回歸！花蓮大馬村長曬照喊「我出院了」 網歪樓：以為余文樂住院了

小鬼42歲冥誕！KID公開「限定回憶照」逗趣悼念 網喊：笑著笑著就哭了