中國大使稱「台灣省要高市早苗道歉」！台駐日代表處嗆1句 日網9萬人讚
國際中心／黃韻璇報導
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日雙方唇槍舌戰，中國駐日大使吳江浩甚至試圖塑造台灣反日形象，聲稱「台灣省各界要求高市早苗道歉」，對此，台灣駐日代表處PO文反擊「台灣就是台灣」，引爆日網超過280萬次瀏覽。
中日因「台灣有事」引發外交風暴以來，中國駐日大使吳江浩頻頻「拉台灣當墊背，在X平台上PO文試圖塑造台灣反日形象，先是在11月18日引述馬英九發言，提到「國民黨前主席馬英九表示：高市的言論損害了台灣人民的利益。台灣問題不應涉及外國勢力，而應通過大陸與台灣的直接對話解決。」
11月25日吳江浩故技重施，在X平台上PO文稱「台灣省各界要求高市早苗為其錯誤言論道歉」，並PO出《央視新聞》畫面，指出「日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，引發台灣同胞在內兩岸中國人的極大憤慨，島內各界紛紛要求高市早苗對其錯誤言論道歉」。
吳江浩這則PO文僅有300多個人點讚，針對他的貼文，台灣駐日代表處則是在26日PO文反擊，用日文寫下「台灣是台灣，不是台灣省」，貼文引爆日網超過280萬次瀏覽，將近9萬人按讚。還吸引《日本體育報》等日媒報導，並在文中介紹「台北駐日經濟文化代表處」是台灣在日本的外交窗口，扮演大使館的角色。
