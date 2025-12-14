中國大使藉德國做文章：日本迄未徹底反省侵略歷史

（中央社台北14日電）新華社報導，中國駐德國大使鄧洪波當地時間12日在柏林自辦的座談會上說，與德國不同的是，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史，希望德方「充分理解和支持中方正當立場」，「反對開歷史倒車行徑，共同維護國際公平正義和戰後國際秩序」。

報導提到，中國駐德國大使館當天在柏林舉辦「『中德關係的歷史記憶與時代責任』專家學者座談會」，邀集德方人士出席，鄧洪波在會中作上述表示。

根據報導，鄧洪波從歷史、事實和法理角度，深入闡述「中方在『台灣問題』上的原則立場」，並指稱日本「現職領導人『涉台錯誤言論』的嚴重危害性」。

鄧洪波還說與德國不同的是，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史，希望德方「充分理解和支持中方『正當立場』」，恪守「一個中國」原則，「反對開歷史倒車行徑，共同維護國際公平正義和戰後國際秩序」。

他又說，中德應把握和弘揚寶貴經驗，堅持夥伴定位和「正確認知」，在合作中深化互信，在發展中拓展機遇，共同譜寫「兩國友好新篇章」。

報導說，德方出席者在會中講述二戰期間，德國商人拉貝（John Rabe）為中國民眾提供庇護、上海向猶太難民敞開大門等中德守望相助的故事，指這段歷史值得兩國人民銘記。雙方應「賡續友好情誼，加強交流互鑒，深化合作共贏，更好共謀發展、共築和平」。（編輯：邱國強/朱建陵）1141214