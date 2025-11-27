中國大使館再警告別赴日「多人遇襲受傷」 日方駁數據不實

中國政府二度呼籲中國公民避免前往日本，更稱日本治安環境持續惡化，且有多人遭到無端辱罵毆打並受傷；示意圖。（Pixabay／Image by djedj）

中國政府二度呼籲中國公民避免前往日本，更稱日本治安環境持續惡化，且有多人遭到無端辱罵毆打並受傷。對此，日本警察廳的數據反駁中國駐日本大使館說詞，直指今年1至10月有28宗中國受害者，部分案件的主要嫌疑人為中國籍人士。

中國駐日本大使館微信公眾號昨（26日）晚間發布提醒中國公民注意人身安全的消息，聲稱7月以來，接獲中國公民遭歧視的類似案件明顯增加，又以11月尤為突出，近日多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷。

有關案件發生後，駐日大使館及各總領事館第一時間表達慰問並提供協助，同時向日方交涉，要求盡快破案並嚴懲凶手，確實保護中國公民的合法權益，目前仍有多起案件未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

文章還提及日本近年治安環境持續惡化，日本警察署統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增至73.8萬件；拐賣、放火、殺人、搶劫、性侵、猥褻等重罪由8,821件增至1,4614件。

因此中國駐日本大使館表示，再次提醒中國公民近期避免前往日本，已在日的中國民要提高安全防範意識，加強自我保護，若遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」說後，中國外交部就呼籲中國公民近期避免前往日本。據《中央社》報導，日本務外省發布的日本警察廳的統計數字，打臉針對在日中國籍人士的罪案頻發的說法並不屬實。

據日本警察廳的數據，2025年1至10月錄得28宗受害者為中國籍人士的案件；2024年1至10月有35宗；2023年有48宗。部分案件的主要嫌疑人為中國籍人士。

