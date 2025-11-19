中國大使館前館長飆罵習近平！日網奇招笑翻

▲一位日本網友昨（18）日前往東京中國駐日大使館門外，播放台灣網紅「館長」陳之漢飆罵習近平的錄音檔，並稱這是「媚中館長陳之漢玉音放送」，讓台灣網友笑翻，引發熱議。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日「台灣有事」相關發言造成中國強烈不滿，祭出諸多反制措施，包括中國駐大阪總領事薛劍的「斬首論」也掀起日本網友反彈，在社群網路上展開各種帶有惡搞性質的反擊作戰。其中，一位日本網友昨（18）日前往東京中國駐日大使館門外，播放台灣網紅「館長」陳之漢飆罵習近平的錄音檔，並稱這是「媚中館長陳之漢玉音放送」，讓台灣網友笑翻，引發熱議。

這位日本網友在個人X上以「媚中館長陳之漢玉音放送」為題分享影片，只見他帶著音響前往中國駐日大使館門口，循環播放館長飆罵習近平與中國嗆聲的錄音檔，內容髒話連發，還嘲笑解放軍「笑你們不敢打，打過來中國就滅亡了」。

影片中可以看見錄音檔音質清晰且音量頗大，估計整條街的人都聽得見，中國駐日大使館門口警衛神態緊張，不斷走來走去，但並沒有做出任何回應。

原PO還在下方留言分享館長錄音檔的原始來源，並透露自己用的是Bose的音響。原PO解釋自己早就想讓館長「在中國那邊社會性死亡了，看到他罵我們日本我才徹底凍未條就去了六本木放他玉音」。

文章吸引許多台灣網友前去朝聖，紛紛在底下留言表示，「好快樂，打個台灣70年都沒消沒息，還想要打日本真的笑死」、「身為台灣人實在是太佩服了」、「你讓館長對保衛台灣做出實質貢獻了」、「高招超厲害，台日友好」、「老哥好猛，太過癮了」、「用魔法打敗魔法哈哈讚喔」、「神人，請受我膝跪一拜」、「太有才了，我笑到不行」。

