中國大使館嗆：釣魚台屬於中國！日網反應曝光

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，相繼祭出制裁政策，包括要求中國公民取消前往日本旅遊行程，甚至呼籲不要前往，根據統計，自15日起，中國各大航空公司已取消超過50萬張飛往日本的機票，中國甚至禁止水產進口等措施，雙方關係持續惡化，沒想到昨天（21日）中國駐日本大使館突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文曝光後大批日本網友傻眼表示「太離譜了」。

高市早苗「台灣有事」說熱怒中國，大動作祭出多項制裁政策。（合成圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）中國駐日本大使館日前在官方Ｘ平台發文，以簡體字及日文寫下，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，並稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法、天經地義，強調無論「任何人說什麼、寫什麼」，都無法改變釣魚島屬於中國的「事實」，也動搖不了中國捍衛領土主權的決心。中方強硬的態度立刻在日本各大社群平台掀起極大的反彈聲浪。大批日本網友不滿怒轟「大使館發這種內容太離譜！」。

中日雙方關係持續惡化，甚至牽扯國家領土主權。（圖／民視新聞）

網友留言指出，「喂喂，你們不是想煽動日本國內的反高市早苗聲浪嗎？結果現在連反高市派的日本人都會看到你們這種貼文後想『欸？中國果然很可怕吧』，還特地用日文發，是想幹嘛？」。也有日本網友傻眼表示「這已經跨越界線了」、「中國外交官都是傻子嗎」、「登島插旗啊」、「謊言重複一百遍就成了真理？」、「不，根本就不是你們的固有領土啦，請去補歷史」、「真正的領土主張來了。之前喊著要侵略台灣，但最終目標果然還是尖閣跟沖繩周邊海域吧」。





