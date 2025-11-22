中國大使館嗆：釣魚台屬於中國！日網反應曝光
國際中心／李明融報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，相繼祭出制裁政策，包括要求中國公民取消前往日本旅遊行程，甚至呼籲不要前往，根據統計，自15日起，中國各大航空公司已取消超過50萬張飛往日本的機票，中國甚至禁止水產進口等措施，雙方關係持續惡化，沒想到昨天（21日）中國駐日本大使館突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文曝光後大批日本網友傻眼表示「太離譜了」。
高市早苗「台灣有事」說熱怒中國，大動作祭出多項制裁政策。（合成圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）中國駐日本大使館日前在官方Ｘ平台發文，以簡體字及日文寫下，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，並稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法、天經地義，強調無論「任何人說什麼、寫什麼」，都無法改變釣魚島屬於中國的「事實」，也動搖不了中國捍衛領土主權的決心。中方強硬的態度立刻在日本各大社群平台掀起極大的反彈聲浪。大批日本網友不滿怒轟「大使館發這種內容太離譜！」。
中日雙方關係持續惡化，甚至牽扯國家領土主權。（圖／民視新聞）
網友留言指出，「喂喂，你們不是想煽動日本國內的反高市早苗聲浪嗎？結果現在連反高市派的日本人都會看到你們這種貼文後想『欸？中國果然很可怕吧』，還特地用日文發，是想幹嘛？」。也有日本網友傻眼表示「這已經跨越界線了」、「中國外交官都是傻子嗎」、「登島插旗啊」、「謊言重複一百遍就成了真理？」、「不，根本就不是你們的固有領土啦，請去補歷史」、「真正的領土主張來了。之前喊著要侵略台灣，但最終目標果然還是尖閣跟沖繩周邊海域吧」。
原文出處：中日關係惡化扯釣魚台主權⋯中國大使館嗆：屬於中國！日網怒轟：太離譜了
中共取消赴日！中國人見「退票逾50萬張」忍不住照飛
中國男「淺草寺丟冥紙求籤」還拍片！網怒譙：會有報應
「中國客退訂潮」燒到自己人！民宿老闆嘆：3年來首次
中日緊張升溫！池田清彥警告日本「一旦與中國開戰必敗無疑」
[Newtalk新聞] 日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥於 22 日在社群平台（X）提出警告，表示若日本因首相高市早苗的強硬發言而與中國爆發衝突，日本將在戰爭與經貿兩方面陷入危機。他強調，一旦停止貿易往來，日本將面臨嚴重麻煩，而若真的開戰，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論，對此，池田清彥公開表態，直指若日本與中國關係持續惡化，不但貿易將面臨中斷風險，甚至可能因衝突升級而造成無法承擔的後果。他在社群平台 X 上強調，停止與中國的貿易，日本「將面臨相當大的麻煩」，而一旦爆發戰爭，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論。 圖：翻攝陸網/人民網（資料照片） 池田表示，日本當前的問題在於如何避免這兩種災難同時發生，他指出，中國與日本若撕破臉「沒有任何好處」，因此唯一解法，就是放下高姿態與意氣之爭，以堅韌與持續性的談判方式來維持局勢穩定，他強調這並非退讓，而是一種能確保國家利益的必要策略。 事實上，池田在 16 日便對高市早苗的發言提出質疑，他批評高市以強硬表態博取網路右翼掌聲，沉迷於短暫快感新頭殼 ・ 3 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 5 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
中國就高市早苗「台灣有事說」 致函聯合國闡明立場
（中央社台北22日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈。中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯闡明中國政府的立場，並指中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中央社 ・ 5 小時前
高市挺台惹怒中國！早稻田教授揭「唯一解法」：若開戰日本必敗
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。對此，曾在富士電視台「真的假的!?TV」節目擔任評論員的日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥認為，日本一旦與中國開戰「必敗無疑」，且停止對中貿易也會讓日本陷入嚴重困境，因此日本政府現在唯一的解決方法，就是以堅韌態度持續進行協商談判。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中國駐日使館引《聯合國憲章》敵國條款 疑暗指有權直接對日動武
中國駐日本大使館21日在X分別以日文、中文發文表示，《聯合國憲章》專門設立敵國條款，規定德意日等法西斯或軍國國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。不僅如此，中國駐日本大使館更在貼文中...CTWANT ・ 7 小時前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 23 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》 20 日報導，烏克蘭正面臨巨大壓力，被要求迅速接受美俄共同擬定的 28 點和平計畫。而據《每日電訊》報報導，美國總統烏克蘭問題特使基斯·凱洛格已因不滿而氣到丟出辭呈，傳出將於明年一月離任。 烏克蘭官員表示，川普政府已告知澤連斯基及其團隊，白宮正在按照「激進」的時間表推進該提案，以期在年底前結束戰爭。他們稱，美國官員期望澤連斯基在下週四感恩節之前簽署協定，目標是在本月晚些時候在莫斯科展示和平協定，並在 12 月初完成整個進程。 川普的俄烏問題特使凱洛格也透過 X 發布推文，對俄羅斯指控西方國家延長戰爭的言論發起批評，認為真正在延長戰爭的，「只有那個攻擊烏克蘭平民設施的俄羅斯」。 圖：翻攝自凱洛格Ｘ 帳號 這一時間表似乎極不可能實現，因為澤連斯基辦公室的官員表示，有幾點是烏克蘭的明確底線。他們正在制定反提案呈交給美方。 烏克蘭民間社會也可能對任何被視為投降或更有利於莫斯科的協議進行反擊。「這是礦產協議 2.0。」一位烏克蘭高級官員說，他指的是今年早些時候經過數月艱難談判達成的基輔與華盛頓之間備受爭議的協定，該協定賦予美國對烏克蘭關鍵礦產的權利。烏新頭殼 ・ 1 天前
