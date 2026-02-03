中國大使館疑花錢買網軍攻擊馬尼拉當局 菲律賓參議員要查

菲律賓參議員洪迪薇 圖：翻攝自洪迪薇的Ｘ

[Newtalk新聞] 菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）稍早在外國記者協會論壇致詞時，批判中國大使館針對馬尼拉當局部分官員的言論，並指出菲律賓一些社群媒體頁面的貼文與中國的論調如出一轍，希望參議院進一步調查據稱由中國資助的社交媒體宣傳活動。

菲律賓媒體ABS-CBN報導，洪迪薇指責中國大使館「他們的言論極其不合外交禮儀。這不僅像孩子耍脾氣一樣，而且聽起來與付費媒體網軍——也就是社交媒體網軍——的言論驚人地相似。」

洪迪薇補充說：「（中國）大使館使用的言辭和語言與菲律賓社交媒體上屢見不鮮的虛假敘事如出一轍。這令人深感擔憂。」

洪迪薇希望菲律賓參議院繼續調查這起據稱由外國資助的社群媒體宣傳活動。菲律賓參議院先前已展開調查，發現位於馬卡蒂的公關公司Infinitus據稱受僱於中國駐菲律賓大使館，負責公共關係工作。 Infinitus方面表示，他們是一家合法公司，並未從事任何違法活動。

洪迪薇指出，目前許多菲律賓人似乎都在模仿中國的言論，這令人擔憂，因為如果屬實，這正在干涉菲律賓內政。

洪迪薇說，「我們看到越來越多的社群媒體頁面不遺餘力地傳播中國政府的宣傳。所有這些都是為了分裂我們菲律賓人。」

她補充道：「現在是時候揭露幕後操縱這場有組織的虛假信息機器的人了。現在是時候查明究竟是誰在傳播和散佈中國政府的捏造事實了。現在是時候追究那些背叛我們國家的人的責任了。」

