中國大使館發文開嗆「釣魚臺屬於中國」 日網集體反彈：太離譜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
日本首相高市早苗的「台灣有事」一說引發中國強烈不滿，北京接連祭出一連串措施制壓，不僅呼籲中國公民不要赴日旅遊，還禁止從日本進口水產品等。未料，中國駐日本大使館昨（21日）傍晚突然在官方X用日文開嗆，稱釣魚島（日稱尖閣群島；台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更直言中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法。貼文一出立刻掀起日本網友反彈，紛紛怒批「這已經跨越界線了」、「大使館發這種內容太離譜」、「登島插旗啊」。
中國駐日本大使館昨晚透過官方X發文表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，並稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法、天經地義，更強調「無論任何人說什麼、寫什麼」，都無法改變釣魚島屬於中國的「事實」，也動搖不了中國方捍衛領土主權的決心。
貼文曝光後，瞬間引發日本網友不滿，大家紛紛怒批「大使館發這種內容太離譜」、「這已經跨越界線了」、「中國外交官都是傻子嗎」、「登島插旗啊」、「真正的領土主張來了。之前喊著要侵略台灣，但最終目標果然還是尖閣跟沖繩周邊海域吧」、「不，根本就不是你們的固有領土啦，請去補歷史」。
還有網友直言，「喂喂，你們不是想煽動日本國內的反高市早苗聲浪嗎？結果現在連反高市派的日本人都會看到你們這種貼文後想『欸？中國果然很可怕吧』，還特地用日文發，是想幹嘛？」
