中國大使駁回日本兩用物項管制交涉：按既定步驟推進

（中央社台北8日電）中國駐日大使館傍晚宣布，日本外務事務次官船越健裕就中方加強軍民兩用物項對日出口管制所提交涉，今天遭中國駐日大使吳江浩駁回。吳江浩聲稱，中方此舉「完全正當、合理、合法」，將按既定步驟推進相關措施。

中國駐日本大使館傍晚透過其微信公眾號，宣布這一訊息，顯示日中之間對中方加強軍民兩用物項對日出口管制的緊張局勢加溫。

根據發布，吳江浩宣稱，中方此舉「旨在維護國家安全和利益」，履行防擴散等國際義務，「完全正當、合理、合法」。中方的立場已經說得很清楚，將按既定步驟推進相關措施。

共同社報導，針對中國宣布加強軍民兩用物項對日出口管制，日本國防產業相關人士紛紛表示「沒有足夠的資訊」，但不知所措的情緒正在擴大。至於日本汽車產業也有了警惕，依中方慣用的方式，日本可能會無法進口汽車零組件不可或缺的稀土。

此外，中國方面今天還由官方性質的2個智庫，發表「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」報告，敦促日本首相（高市早苗）立即澄清相關「錯誤言論」；要求日本政府恪守「無核三原則」；敦促日本政府確實履行國際核不擴散義務；呼籲日本國內有識之士制止政府危險動向；呼籲「不擴散核武器條約」2026年審議大會認真審議相關問題等，使日中緊張關係進一步升級。（編輯：邱國強/楊昇儒）1150108