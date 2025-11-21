中國大哥在泰監獄當VIP！天價女模直送「做到一半」被逮 密室滿地用過保險套

泰國曼谷中央監獄近日爆出有獄警收取高達7位數的賄賂，提供被關押的中國重刑犯各種「VIP待遇」。示意圖。（翻攝自photoAC）

泰國曼谷中央監獄近日爆出有獄警收取高達7位數的賄賂，提供被關押的中國重刑犯各種「VIP待遇」，甚至還包含安排中國頂級女模特兒潛入監獄，提供天價的「性服務」。

根據泰媒《Khaosod》報導，泰國監獄爆出弊案醜聞，獄警收取高達7位數的賄賂，提供被關押的中國重刑犯各種VIP待遇，其中包含「性服務」。據初步調查顯示，涉案囚犯主要為中國籍受刑人，在第3監區建立強大影響力，因壓迫其他泰籍囚犯引爆內部不滿而遭檢舉，極樂性愛監獄一事才得以曝光。

廣告 廣告

據報導，獄警長期與中國囚犯集團勾結，提供各種特殊待遇，包含安排泰籍囚犯作為僕人服務、違禁品、電器用品使用權，這些物品均以「捐贈」名義進入監獄，還以天價從中國雇用頂級女模入獄，光是機票費用就達7位。

據悉，監獄職員會將囚犯從第3監區經由第2道門帶出，前往樓梯下的密室與女模特兒會面；女模則是透過監獄長辦公室所在的2樓工作區域進入監獄，繞過第1道門的檢查，下到監獄底層。然而，原本位於第1、2道門間的樓梯下方房間，是作為接待貴賓使用，因此相當隱密，卻沒想到淪囚犯的砲房。

據了解，泰國獄政廳16日對曼谷中央監獄做出突襲搜查，甚至當場逮獲一名女模與中國籍囚犯極樂性愛，並收集到沾有精液的面紙等關鍵證據。對此，泰國監獄廳已成立調查委員會徹查真相，並將包含監獄長與19名獄警立即調職。

更多鏡週刊報導

哈佛前校長愛上中共高官女！找淫魔富豪當戀愛導師「討論上床機率」 醜聞全洩《紐約時報》急切割

叫小瑋X館嫂！館長再爆祕找李進良做「GG增大術」 小禎反應洩真實性

「讓大家看叫我墮胎的渣男」 高雄妹被分手崩潰喊公開性愛片！他嚇死緊急報警