中國大媽奪選美冠軍！網嘲帶資進組主辦澄清

▲中國廣東一場國際模特大賽，冠軍由一名年齡較大、身材豐腴的中年阿姨奪得，引發網路爭議，主辦方澄清是「太太組」冠軍，是工作人員發錯獎盃。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國廣東近日舉辦一場國際模特大賽，但奪得冠軍的卻是一名年齡較大、身材豐腴的中年阿姨，與一般選美標準有極大差距，不少網友也都嘲笑「選美還是選財力」、「比美還是在比後台」。不過，主辦方19日澄清，該名選手是「太太組」冠軍，真正的「女模組」冠軍是另名年輕選手，工作人員誤頒獎盃證書才引發爭議。

綜合中國媒體報導，廣東深圳16日舉辦「國際模特大賽」，最終由15號選手拿下廣東區冠軍，但這名冠軍身形豐腴、年齡也較大，結果公布後馬上在網路上引發爭議，嘲笑是：「別人捧閨女，這裡捧娘」、「是在比美還是在比後台」、「是在選美，還是在選財力？」批評比賽「審美倒退」、「標準混亂」。

不過，主辦方19日澄清，網路瘋傳奪冠的15號選手，其實是「太太組」冠軍，「女模組」冠軍是另一名39號選手。由於此次頒獎證書是透明公開樣式，當時工作人員疏忽，頒錯了證書獎杯，結果鬧了烏龍。

對於網友質疑15號選手不符合大眾審美卻能奪冠是「比賽黑幕」、「帶資進組」、「內定人選」，主辦方也說明，已向15號選手致歉並補寄正確證書，也向大眾誠心道歉，否認網傳「帶資進組」的相關傳言。

主辦單位強調，此次活動包含女模組、太太組、兒童組與男模組，應分組評選，事件發生純屬意外。

不過，仍有不少網友質疑「太太組」是臨時編出的藉口，且真正的冠軍37選手曬出的獎盃，仍是寫「平面組」冠軍。

這場比賽是第28屆國際模特大賽中國總決賽，由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會及鄧梨國際名模主辦，在中國多地設置分賽區，總決賽在深圳舉辦。本屆比賽也有投入網路短劇拍攝，導演與製片人也到場觀察，從選手中挑選可以轉型成演員的潛力股。

▲中國廣東一場國際模特大賽，冠軍由一名年齡較大、身材豐腴的中年阿姨(左)奪得，引發網路爭議，主辦方澄清是「太太組」冠軍，是工作人員發錯獎盃，真正的女模組冠軍是37號選手(右)。（圖／翻攝自微博）

