中國大媽羽田機場嗆「台灣是中國」台人淡定反擊！導火線曝光

近日社群平台流傳一段影片，內容疑似為一名中國籍女子在日本東京羽田機場，對台灣旅客當眾叫囂、出言辱罵。畫面中可聽見多名女子情緒失控，不斷高喊「台灣是中國的」等政治性言論，對台灣旅客進行言語攻擊。影片曝光後，在日本網路社群掀起熱議，不少日本網友表達反感，甚至直言「不歡迎中國人」，認為機場應採取強硬作為，將相關人士請離。也有網友進一步還原事發經過，指出當天衝突的導火線，疑似與機場座位使用問題有關

從影片畫面可見，一名身穿藍白色外套、短髮的女子不斷提高音量，宣稱「台灣就是中國的，出門在外要搞清楚政策」。（圖／翻攝自Ｘ）









有網友今（18日）於社群平台 X（前推特）轉發該段影片，指出事發地點為東京羽田機場。他表示，影片中一名中國女子對台灣旅客大聲斥責，激動怒吼「台灣屬於中國」，甚至要求對方「出國前先搞懂政治」。航警到場後，台灣旅客冷靜淡定以日文向警方說明情況，沒想到該名中國女子仍態度強硬，反嗆對方「講人話不要說狗語」。

從影片畫面可見，一名身穿藍白色外套、短髮的女子不斷提高音量，宣稱「台灣就是中國的，出門在外要搞清楚政策」。站在她身旁的另外兩名女子也隨之起鬨，對正在以日文與航警溝通的台灣旅客冷嘲熱諷，甚至辱罵對方「不要講狗語」。對此，原PO在貼文中感嘆，部分中國人如今自我膨脹，彷彿自認凌駕於他人之上，認為世界都應聽命於他們，甚至將台灣人、日本人及其他族群視為低等存在。









由於事發地點位於日本重要國際機場，影片迅速在日本社群擴散，不少日本網友留言直言「台灣人很受歡迎，但中國人不歡迎」、「如果台灣真的是中國的，根本不需要如此大聲叫囂」，也有人呼籲相關單位應將涉事女子驅逐出境。另有網友指出，台灣旅客全程保持冷靜、不隨之起舞的態度，本身就是最有力的回應與反擊。

另外，也有台灣網友曝光現場畫面，進一步說明衝突發生的背景。該名網友指出，當時疑似有中國籍旅客長時間占用大量座位，約5人卻使用了將近 20個座位，畫面中甚至可見有人赤腳橫躺在椅子上。由於不少旅客需在機場過夜，大家都希望能有地方坐下休息，若能互相禮讓，原本並不會引發爭執，未料最後卻演變成激烈衝突。相關畫面曝光後，也讓不少網友搖頭表示「謝謝說明，這確認是中國素質無誤」、「原來是中國在別人地盤撒大聲」。

















