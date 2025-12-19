中國大媽辱台旅客：說狗語！自家人「靠過去」竟怒出手

國際中心／李汶臻報導

近日，一群中國人在東京羽田機場，對著台灣旅客當眾叫囂、辱罵的爭議影片，在社群平台流傳引發熱議。中國大媽情緒失控，不僅高聲強調「台灣是中國的」，見台灣旅客報警並用日語講述事發經過時，竟還脫口說出侮辱性言論、暴氣喊：「說人話！說狗語啊」。

有網友在社群平台X轉發爭議影片，並留言講述事發經過。據網友說法，東京羽田機場12月17日一群旅客疑似因座位糾紛而爆發衝突。畫面可見，5位中國籍人士在凌晨時段占用機場5排、共20個座位休息。兩位台灣遊客看不下去出言相勸，其中3位中國大媽當即被惹怒，上演潑婦罵街戲碼。其中一位穿淺色外套的中國大媽站起來鬧事，她對台灣遊客咆哮：「台灣是中國的一部分」，並叫囂：「搞清楚事實，這是政策！出國要先把政治立場搞對！」。

機場警方隨後到場處理，一名能流利使用日語的台灣女性向警方說明經過時，幾名女子還不斷對她出言羞辱。當下一名中國女子對正在用日語與警方溝通的台灣女子嗆聲：「什麼？講人話不要說狗語」。

中國男遊客態度友善，站出來打圓場，只見他伸手搭在台灣男遊客的肩上。（圖／翻攝自X@Byron_Wan）

對比之下，有一位同行的中國男遊客態度友善，站出來企圖打圓場。只見他伸手搭在台灣男遊客的肩上，豈料這一舉動瞬間惹毛中國大媽。中國大媽竟連自己人都罵，其中一人開嗆：「你給我X過去！」，並出手大力將對方拉回自己陣營。





中國大媽將「靠近台旅客」的同行男扯回來，並嗆：「你給我X過去！」。（圖／翻攝自X@Byron_Wan）









