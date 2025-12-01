中國大媽遊日本摧毀「TW」⋯台灣遊客秒衝大阪勝尾寺復原！全網讚爆

國際中心／林昱孜報導

中國大媽毀壞「台灣」、「TW」達摩群，台灣人衝勝尾寺復原。（圖／翻攝自Threads @wuhsuehlin帳號）

中日關係持續緊張，但仍有中國遊客不甩官方態度，仍選擇前往日本旅遊，有網友在大阪勝尾寺直擊，一名中國籍女子不爽以達摩拼成的「台灣」及「TW」字樣，闖入管制區搞破壞，此事件引發台日網友怒火，前往日本旅遊的台灣遊客，不忍心見台灣遭中國人踐踏，前往該處將「台灣」拼回，全網讚爆。

台灣圖樣及TW字樣再次重現，全網讚爆：愛Taiwan。（圖／翻攝自Threads @wuhsuehlin帳號）

一名台灣網友在《Threads》上發文指出，在勝尾寺直擊一名中國籍女子越過標示線，牽著孩子、甩開丈夫的手後，直接踩進保護區，刻意破壞排列成「台灣」與「TW」字樣的達摩群，不少網友看傻眼直呼，「最壞身教」、「這樣破壞有什麼意義真的很低能」、「那麼愛國怎麼還去日本玩啊好難懂」。

在日本旅遊的台灣人衝勝尾寺，替「TW」恢復原狀。（圖／翻攝自Threads @wuhsuehlin帳號）

消息立刻透過社群擴散，引爆台日網友怒火，一名目前正在大阪旅遊的台灣人，在今（1)日前往勝尾寺幫達摩群恢復「台灣」圖樣、「TW」字樣，還排了一個「I LOVE U」，並在《Threds》上發文回報：「昨天，台灣本島形狀被破壞，今天我們又拼回來了」。

不少網友看到紛紛大讚，「超讚的啦，果然台灣人還是很團結一心的，愛Taiwan」、「你越破壞，台灣會越來越大」、「您們好棒！」、「太棒了，台灣果然還是得靠台灣人」、「感恩，大家輪流去守護台灣」。

