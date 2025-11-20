中國大媽「KO全場辣妹」弄錯了！女模冠軍真身曝光

國際中心／李汶臻報導

中國第28屆國際模特大賽「廣東賽區總決賽」的結果日前揭曉，一位中國濃妝大媽打敗眾多佳麗、手捧模特大賽冠軍獎杯和證書的畫面，在網路上掀起熱議。不少網友認為，大媽年紀看上去偏大、妝容老氣，且體態相較於其他佳麗形成鮮明反差，質疑她「帶資進組」，甚至還傳出她疑是贊助商老闆。爭議持續延燒，賽事主辦方也對此作出回應，並揭開奪冠封后「濃妝大媽」的真實身份。如今，這項「選美冠軍」殊榮的真實獲得者正面照也流出，再度引發熱議。

據《世界新聞網》報導，網傳畫面顯示，編號15號的選手手拿模特大賽冠軍獎盃和證書，但由於態相較於其他佳麗稍顯豐腴，臉蛋圓潤、畫著濃妝，炸出雙下巴、走台步見還微微炸出肚腩，加上年紀看上去略大，讓網友看了傻眼留言：「飄出大媽味」、「好看不好看先不說，這是沒人了，找阿姨湊數呀？」、「審美三觀全毀」。事後更有人質疑大媽疑似「帶資進組」，甚至猜測選美結果被「內定」，甚至傳出15號選手可能是贊助商老闆，才讓她最終拿下廣東賽區冠軍。





KO全場辣妹「中國濃妝大媽」選美封后！流出「超膨脹正面惹議」真身曝

中國選美大賽「廣東賽區15號選手」奪冠，引發全網嘲諷。（圖／翻攝自微博）





選美大賽扯出「內定」爭議，事件在網路上掀起熱烈討論。主辦方事後發聲澄清並道歉稱，一切其實是誤會一場。官方解釋，此次大賽組別分為女模組、男模組、太太組和少兒組，因工作人員失誤、發錯獎盃，把女模組的冠軍獎盃頒給了太太組的，而引發爭議的15號選手其實是「太太組」冠軍，才造成烏龍。主辦方已將15號選手的獎盃和證書收回，事後將補充寄新的證書。





中國濃妝大媽奪選美冠軍熱議，主辦方回應「弄錯了」，冠軍正面照流出。（圖／翻攝自微博）





至於真正的女模組冠軍，其實是37號選手，如今正面照也曝光。畫面可見，37號佳麗看上去年輕、氣質亮眼，體態凹凸有致，但仍有網友質疑她臉上妝容過於濃豔，並非傳統認知中的自然美。

