中國大學依台灣學測成績收台灣高中畢業生 國台辦：3月啟動

2025年6月10日，北京一名剛參加完高考的學生步出考場。美聯社



中國國台辦今天（2/11）舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮被問及今年中國普通高校（大學）依台灣學測成績招收台灣高中畢業生等計畫時表示，將於3月陸續啟動，台灣高中畢業生有4途徑進入中國的大學。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，中國高校（大學）招收台灣學生工作將於3月陸續啟動。具《台灣居民來往大陸通行證》和在台灣居住的有效身分證明或《台灣居民居住證》，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可通過4種途徑就讀大陸高校：

途徑1

廣告 廣告

參加普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試報考中國460所高校（簡稱全國聯招考試），考生可於3月1日至15日登錄「全國聯招管理系統考生端」網上報名，並於3月11日至31日確認報名。

途徑2

依據台灣學測成績報考中國451所高校（簡稱學測招生），考生當年學測成績在語文、數學、英文考試科目中任意一科達到均標級以上的，均可於3月1日至31日登錄「祖國大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生」系統申請。

途徑3

參加暨南大學、華僑大學「兩校聯招」考試，具體可參照兩校官網發布的招生簡章。

途徑4

依據台灣統測、分科測驗成績和參加對台灣單獨招生考試等方式，報考福建48所高校。具體要求請在「內地（祖國大陸）高校面向港澳台招生信息網」和各高校官網了解。

朱鳳蓮表示熱烈歡迎更多有志台灣學生報考中國高校，也將繼續為台灣學生赴中國學習深造，提供更多便利和服務，助更多台灣學生在中國實現人生夢想。

更多太報報導

李強過年前考察稀土設施 暗示中美戰略礦產競賽不讓步

涉收中國賄賂 我友邦帛琉參院議長被美禁止入境

幫台灣觀眾叫屈？陸劇《太平年》台灣看不到 《環時》控「綠色鐵幕」