中國大學排名暴衝，全球最高學府竟是「這1間」！美國科研資金大縮水下，國際學術霸權正在換手？

美中大國博弈進入教育領域，《紐約時報》16日報導，一份以學術論文發表量與引用影響力為核心的全球大學排名，出現了象徵性的轉折：哈佛大學不再穩坐第一，最新名次跌到第三；反而是中國大學快速上升，甚至在部分榜單中出現「七校衝進前十」的集體躍升。從表面看來只是排名更迭，但背後牽動的其實是國家科研體系、產業競爭力與科技安全戰略的再分配。



關鍵在於，這並非美國大學突然退步。數據顯示，美國多所頂尖研究型大學的論文產出比20年前更多，哈佛的研究量也持續擴張，依舊在引用影響力指標保持領先。關鍵在於中國的增長速度更快、資源更集中、政策更一致，形成「用國家力量推動科研產能擴張」的系統性優勢。當世界排名以科研產出作為主要指標，中國自然能在這條賽道上跑得更快。



更值得警惕的是，排名變化的時間點，正好與美國聯邦政府縮減大學科研經費的趨勢重疊。美國高教高度依賴聯邦資金，經費收縮意味著研究計畫、博士培養、跨校合作都可能被迫降速。這種影響不一定立刻反映在榜單上，因為一篇能登上《Nature》《Science》的研究，往往是四、五年前啟動的成果；但「滯後效應」反而更可怕，代表未來幾年美國科研競爭力可能會逐步被侵蝕，而不是短期震盪後回彈。

科研主導權轉移，形成「新世界秩序」？

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）全球事務主管菲爾・巴蒂（Phil Baty）指出，全球高等教育與研究領導地位正在經歷結構性改變，甚至可視為一種「新秩序」的浮現。他強調，美國大學並非突然變差，而是其他國家進步更快、競爭更激烈。

多位教育界人士也警告，這不只是學校排名的起伏，而是牽涉到「國家整體競爭力」的問題。當科研產出與技術創新成為大國競逐核心，美國若失去原本的優勢位置，衝擊將不限於教育領域。

值得注意的是，美國大學的相對下滑，並非從近期才開始，而是早在多年以前就已出現跡象。只是川普政府近期對科研經費的削減，可能成為加速這長期趨勢的推手。

美國多所研究型大學近期面臨新的壓力來源，包括科研經費削減、旅行限制與反移民政策對國際學生與學者的影響。。（美聯社）

20年翻轉：從「美國七席」到「中國七校」



從21世紀初，以學術產出衡量的全球排名曾呈現完全不同的樣貌。當時前十名中，美國大學佔據七席，哈佛更是穩居榜首；中國則僅有浙江大學能擠進前25名。而今，在荷蘭萊頓大學科技研究中心（CWTS）公布的萊頓排名中，浙江大學已攀升至全球第一，且另有七所中國大學躋身前十，形成高度集中的上升趨勢。哈佛雖然科研產出比20年前更多，卻仍被擠到第三名，且成為前段班中少數仍站穩的美國學校。

值得關注的是，浙江大學作為當地創新生態圈核心，曾孕育阿里巴巴創辦人馬雲、拼多多創辦人黃崢等商業巨擘。近期的DeepSeek創辦人梁文鋒也是校友，浙江大學成為企業領袖製造機。浙大不但是科研重鎮，還擅長將聰明的年輕人培養成企業領袖。浙江大學以2027年成「世界頂大」為目標。

萊頓排名同時顯示，哈佛在引用影響力指標上仍保持領先，代表其研究品質與學術影響仍具全球競爭力。但整體排名的位移，也讓外界更關注「量能」與「資源」在國際競逐中的關鍵作用。

美國不是退步，而是中國成長更快

研究人員指出，美國頂尖大學的研究量並未衰退。密西根大學、加州大學洛杉磯分校、約翰霍普金斯大學、華盛頓大學西雅圖分校、賓夕法尼亞大學與史丹佛大學等多所名校，如今的論文產出甚至高於20年前。

問題在於，中國大學的增幅遠超美國，並以更快速度擴張科研量能。萊頓排名使用的數據來源，來自科睿唯安（Clarivate）旗下科學引文索引（Web of Science）資料庫，涵蓋大量專業期刊，能反映不同領域的研究累積與引用擴散。

在洛杉磯，學生們走過加州大學洛杉磯分校知名地標羅伊斯音樂廳（Royce Hall）。（AP）

在美國，全球排名長期未必是大眾討論焦點，但不少資深學者已開始警覺排名背後的結構變化。麻省理工學院前校長拉斐爾・賴夫（Rafael Reif）曾在播客節目中直言，中國的論文在數量與品質上都表現突出，並正在拉開與美國的距離。

從宣傳到人才政策，中國把排名當國力指標

與美國相較，許多國家更積極追蹤全球排名，並視其為衡量學術實力與追趕進度的重要工具。浙江大學在校方官網上高調展示排名成果，甚至把2017年進入全球前100視為校史里程碑；中國官方媒體也大量報導大學排名上升的消息。

萊頓科技研究中心近年也開始採用另一學術資料庫OpenAlex發布排名。該榜單中哈佛仍排名第一，但緊追其後的13所大學裡，竟有12所來自中國，顯示中國大學在多個資料體系下都呈現高度競爭力。

研究人員分析，中國不僅擴大科研規模，也更重視在英文期刊發表，以提升全球可見度與引用率。中國國家主席習近平也多次在公開談話中肯定量子科技、太空科學等領域進展，並以「二氧化碳合成澱粉」等突破案例，凸顯科技創新與國家戰略的連結。

哈佛大學仍強，浙江大學大躍進

除了萊頓排名，其他以科研表現為主的全球榜單，也呈現類似趨勢。土耳其中東科技大學的學術表現排名中，哈佛仍居第一，但前十名中美國僅剩史丹佛一所，其餘席位多被中國大學佔據。

另一項被高度引用的「自然指數」（Nature Index）大學排名，同樣將哈佛列為第一名，但緊追其後的十所大學全部來自中國，呈現強烈的「追趕集群效應」。

外界普遍認為，美國頂尖大學的科研影響力短期內仍難以被取代，但中國大學在科研產能與資源投入上，已具備改變全球格局的能力。

美國右翼當道：科研經費縮水、留學生下降

美國多所研究型大學近期面臨新的壓力來源，包括科研經費削減、旅行限制與反移民政策對國際學生與學者的影響。報導提到，2025年8月赴美留學生人數年減19%，若全球頂尖人才改往其他國家深造或工作，美國大學的聲望與排名可能遭受進一步衝擊。

相較之下，中國持續加大對高等教育投入，同時透過簽證政策吸引外國研究人才。多倫多高教顧問公司「高等教育戰略協會」總裁烏舍爾（Alex Usher）指出，中國如今擁有20年前所欠缺的雄厚資金，這是其快速崛起的重要底盤。

習近平也曾直言，科技革命與大國博弈交織，國家全球實力取決於科技主導權；而川普政府則計畫削減數十億美元的科研經費，並主張經費縮減是為了避免浪費、把研究焦點從「過度政治化議題」轉回核心科學。

哈佛提告、聯邦法院介入，經費戰仍在延燒

面對科研資金縮減，美國大學校長們多次警告可能造成災難性影響。哈佛更設立專頁，列出可能因經費中斷而停擺的科學與醫學研究計畫；美國大學教授協會也聯合多個法律盟友提起訴訟，挑戰部分削減措施。

報導指出，川普政府在春季切斷數十億美元科研資金後，一名聯邦法官已下令恢復對哈佛的資助，但政府仍表示將縮減未來撥款。哈佛方面則未對外界置評。

專家提醒，科研經費縮水不只會讓研究活動萎縮，也會連帶影響可發表成果數量，最終反映在未來的排名表現上，形成「從經費到排名」的連鎖效應。

清華與北大已從十年前的40名左右逼近前十，清華升至第12名、北大升至第13名。（翻攝官網）

排名不是教學評分，正改寫全球權力地圖

研究型大學向來以追求新知與發現為使命，教師與研究人員普遍承受「不發表就淘汰」的壓力。然而，萊頓排名也強調，其指標聚焦科研產出與引用，並不直接評價教學品質，許多不以大量論文為導向的文理學院也不會出現在此類榜單。

在評比面向更廣的排名體系中，美國頂尖大學仍維持相對優勢，例如泰晤士高等教育2026年排名仍由牛津大學奪冠，美國則佔據前十中的七席，麻省理工、普林斯頓等名校仍名列前茅。

但在更後段的名次，美國大學下滑跡象正在擴大。該排名顯示，有62所美國學校名次下跌，僅19所上升；相對地，清華與北大已從十年前的40名左右逼近前十，清華升至第12名、北大升至第13名。

排名的「滯後效應」才是關鍵變數

高等教育顧問烏舍爾指出，科研產出與排名之間存在明顯的時間落差。頂尖期刊上的研究成果，往往源自四、五年前啟動的計畫，因此經費削減的影響，未必會在短期內立刻反映在榜單上。

此外，儘管中國在「化學、環境科學」等領域表現強勢，美國與歐洲仍在「普通生物學、醫學科學」等關鍵領域維持主導地位。也有研究提到，中國研究者之間較頻繁的互相引用，可能在一定程度上推升引用排名表現。

不過，多項排名共同顯示的訊號已十分清晰：美國仍是科研強權，但全球高教競爭已進入「多極化」階段，中國大學的快速上升，正在改寫世界學術與科技競逐的節奏。



