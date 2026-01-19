中國大學排名暴衝，全球最高學府竟是「這1間」！美國科研資金大縮水下，國際學術霸權正在換手？
美中大國博弈進入教育領域，《紐約時報》16日報導，一份以學術論文發表量與引用影響力為核心的全球大學排名，出現了象徵性的轉折：哈佛大學不再穩坐第一，最新名次跌到第三；反而是中國大學快速上升，甚至在部分榜單中出現「七校衝進前十」的集體躍升。從表面看來只是排名更迭，但背後牽動的其實是國家科研體系、產業競爭力與科技安全戰略的再分配。
關鍵在於，這並非美國大學突然退步。數據顯示，美國多所頂尖研究型大學的論文產出比20年前更多，哈佛的研究量也持續擴張，依舊在引用影響力指標保持領先。關鍵在於中國的增長速度更快、資源更集中、政策更一致，形成「用國家力量推動科研產能擴張」的系統性優勢。當世界排名以科研產出作為主要指標，中國自然能在這條賽道上跑得更快。
更值得警惕的是，排名變化的時間點，正好與美國聯邦政府縮減大學科研經費的趨勢重疊。美國高教高度依賴聯邦資金，經費收縮意味著研究計畫、博士培養、跨校合作都可能被迫降速。這種影響不一定立刻反映在榜單上，因為一篇能登上《Nature》《Science》的研究，往往是四、五年前啟動的成果；但「滯後效應」反而更可怕，代表未來幾年美國科研競爭力可能會逐步被侵蝕，而不是短期震盪後回彈。
科研主導權轉移，形成「新世界秩序」？
英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）全球事務主管菲爾・巴蒂（Phil Baty）指出，全球高等教育與研究領導地位正在經歷結構性改變，甚至可視為一種「新秩序」的浮現。他強調，美國大學並非突然變差，而是其他國家進步更快、競爭更激烈。
多位教育界人士也警告，這不只是學校排名的起伏，而是牽涉到「國家整體競爭力」的問題。當科研產出與技術創新成為大國競逐核心，美國若失去原本的優勢位置，衝擊將不限於教育領域。
值得注意的是，美國大學的相對下滑，並非從近期才開始，而是早在多年以前就已出現跡象。只是川普政府近期對科研經費的削減，可能成為加速這長期趨勢的推手。
20年翻轉：從「美國七席」到「中國七校」
從21世紀初，以學術產出衡量的全球排名曾呈現完全不同的樣貌。當時前十名中，美國大學佔據七席，哈佛更是穩居榜首；中國則僅有浙江大學能擠進前25名。而今，在荷蘭萊頓大學科技研究中心（CWTS）公布的萊頓排名中，浙江大學已攀升至全球第一，且另有七所中國大學躋身前十，形成高度集中的上升趨勢。哈佛雖然科研產出比20年前更多，卻仍被擠到第三名，且成為前段班中少數仍站穩的美國學校。
值得關注的是，浙江大學作為當地創新生態圈核心，曾孕育阿里巴巴創辦人馬雲、拼多多創辦人黃崢等商業巨擘。近期的DeepSeek創辦人梁文鋒也是校友，浙江大學成為企業領袖製造機。浙大不但是科研重鎮，還擅長將聰明的年輕人培養成企業領袖。浙江大學以2027年成「世界頂大」為目標。
萊頓排名同時顯示，哈佛在引用影響力指標上仍保持領先，代表其研究品質與學術影響仍具全球競爭力。但整體排名的位移，也讓外界更關注「量能」與「資源」在國際競逐中的關鍵作用。
美國不是退步，而是中國成長更快
研究人員指出，美國頂尖大學的研究量並未衰退。密西根大學、加州大學洛杉磯分校、約翰霍普金斯大學、華盛頓大學西雅圖分校、賓夕法尼亞大學與史丹佛大學等多所名校，如今的論文產出甚至高於20年前。
問題在於，中國大學的增幅遠超美國，並以更快速度擴張科研量能。萊頓排名使用的數據來源，來自科睿唯安（Clarivate）旗下科學引文索引（Web of Science）資料庫，涵蓋大量專業期刊，能反映不同領域的研究累積與引用擴散。
在美國，全球排名長期未必是大眾討論焦點，但不少資深學者已開始警覺排名背後的結構變化。麻省理工學院前校長拉斐爾・賴夫（Rafael Reif）曾在播客節目中直言，中國的論文在數量與品質上都表現突出，並正在拉開與美國的距離。
從宣傳到人才政策，中國把排名當國力指標
與美國相較，許多國家更積極追蹤全球排名，並視其為衡量學術實力與追趕進度的重要工具。浙江大學在校方官網上高調展示排名成果，甚至把2017年進入全球前100視為校史里程碑；中國官方媒體也大量報導大學排名上升的消息。
萊頓科技研究中心近年也開始採用另一學術資料庫OpenAlex發布排名。該榜單中哈佛仍排名第一，但緊追其後的13所大學裡，竟有12所來自中國，顯示中國大學在多個資料體系下都呈現高度競爭力。
研究人員分析，中國不僅擴大科研規模，也更重視在英文期刊發表，以提升全球可見度與引用率。中國國家主席習近平也多次在公開談話中肯定量子科技、太空科學等領域進展，並以「二氧化碳合成澱粉」等突破案例，凸顯科技創新與國家戰略的連結。
哈佛大學仍強，浙江大學大躍進
除了萊頓排名，其他以科研表現為主的全球榜單，也呈現類似趨勢。土耳其中東科技大學的學術表現排名中，哈佛仍居第一，但前十名中美國僅剩史丹佛一所，其餘席位多被中國大學佔據。
另一項被高度引用的「自然指數」（Nature Index）大學排名，同樣將哈佛列為第一名，但緊追其後的十所大學全部來自中國，呈現強烈的「追趕集群效應」。
外界普遍認為，美國頂尖大學的科研影響力短期內仍難以被取代，但中國大學在科研產能與資源投入上，已具備改變全球格局的能力。
美國右翼當道：科研經費縮水、留學生下降
美國多所研究型大學近期面臨新的壓力來源，包括科研經費削減、旅行限制與反移民政策對國際學生與學者的影響。報導提到，2025年8月赴美留學生人數年減19%，若全球頂尖人才改往其他國家深造或工作，美國大學的聲望與排名可能遭受進一步衝擊。
相較之下，中國持續加大對高等教育投入，同時透過簽證政策吸引外國研究人才。多倫多高教顧問公司「高等教育戰略協會」總裁烏舍爾（Alex Usher）指出，中國如今擁有20年前所欠缺的雄厚資金，這是其快速崛起的重要底盤。
習近平也曾直言，科技革命與大國博弈交織，國家全球實力取決於科技主導權；而川普政府則計畫削減數十億美元的科研經費，並主張經費縮減是為了避免浪費、把研究焦點從「過度政治化議題」轉回核心科學。
哈佛提告、聯邦法院介入，經費戰仍在延燒
面對科研資金縮減，美國大學校長們多次警告可能造成災難性影響。哈佛更設立專頁，列出可能因經費中斷而停擺的科學與醫學研究計畫；美國大學教授協會也聯合多個法律盟友提起訴訟，挑戰部分削減措施。
報導指出，川普政府在春季切斷數十億美元科研資金後，一名聯邦法官已下令恢復對哈佛的資助，但政府仍表示將縮減未來撥款。哈佛方面則未對外界置評。
專家提醒，科研經費縮水不只會讓研究活動萎縮，也會連帶影響可發表成果數量，最終反映在未來的排名表現上，形成「從經費到排名」的連鎖效應。
排名不是教學評分，正改寫全球權力地圖
研究型大學向來以追求新知與發現為使命，教師與研究人員普遍承受「不發表就淘汰」的壓力。然而，萊頓排名也強調，其指標聚焦科研產出與引用，並不直接評價教學品質，許多不以大量論文為導向的文理學院也不會出現在此類榜單。
在評比面向更廣的排名體系中，美國頂尖大學仍維持相對優勢，例如泰晤士高等教育2026年排名仍由牛津大學奪冠，美國則佔據前十中的七席，麻省理工、普林斯頓等名校仍名列前茅。
但在更後段的名次，美國大學下滑跡象正在擴大。該排名顯示，有62所美國學校名次下跌，僅19所上升；相對地，清華與北大已從十年前的40名左右逼近前十，清華升至第12名、北大升至第13名。
排名的「滯後效應」才是關鍵變數
高等教育顧問烏舍爾指出，科研產出與排名之間存在明顯的時間落差。頂尖期刊上的研究成果，往往源自四、五年前啟動的計畫，因此經費削減的影響，未必會在短期內立刻反映在榜單上。
此外，儘管中國在「化學、環境科學」等領域表現強勢，美國與歐洲仍在「普通生物學、醫學科學」等關鍵領域維持主導地位。也有研究提到，中國研究者之間較頻繁的互相引用，可能在一定程度上推升引用排名表現。
不過，多項排名共同顯示的訊號已十分清晰：美國仍是科研強權，但全球高教競爭已進入「多極化」階段，中國大學的快速上升，正在改寫世界學術與科技競逐的節奏。
更多風傳媒報導
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 40
科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max
科技和金融大廠尾牙、旺年會近期陸續舉行，除了年終獎金和現場抽獎外，人人有獎的「哈哈獎」也備受關注! 華碩參加獎就有1萬元，野村投信更大手筆，每人一支新手機，豪發4.5萬元iPhone17 Pro Max犒賞員工，如以256GB的起步價來看，4.5萬元紅包先入帳。太報 ・ 5 小時前 ・ 1
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 114
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 740
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 7 小時前 ・ 5
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 23 小時前 ・ 49
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 41
MLB/蝴蝶球傳奇鐵腕病逝！享壽84歲 曾連5年先發破40場
白襪隊傳奇蝴蝶球投手伍德（Wilbur Wood）昨天驚傳辭世，享壽84歲，伍德是1970年代大聯盟最優秀的投手之一，以驚人的投球局數和耐投聞名，曾連5年先發超過40場。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 111
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 天前 ・ 22
股價洗三溫暖！00919新血「吞2根跌停」翻紅閃燈 友達飆漲停噴46.7萬張大量
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，盤中翻紅、最高衝至31,827.39點，目前持續維持走揚趨勢，截至中午13點15分，觀...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 17
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22