中國大學生課堂上高呼「我是中華民國人」下場超慘…梁文傑：在中國是不能說的禁忌

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近日網路流傳一段影片，一名中國大學生在課堂上說出「我是中華民國人」，隨即遭老師痛罵，還當場被宣布取消期末考資格、不得重修，甚至被趕出教室。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日在例行記者會中表示，他看到影片也「嚇一跳」，並直言影片已經很清楚顯示，在中國大陸，「中華民國是不能說的，它是一個禁忌，而且它是要被消滅的對象」。

有媒體在陸委會例行記者會中指出，中國一名大學生在課堂上說出「我是中華民國人」，遭老師痛罵，老師當場宣布取消該名學生期末考資格、不得重修，還把他趕出教室，詢問陸委會如何看待。

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梁文傑回應表示，關於這段「中華民國」影片，「我也不看不知道，看到嚇一跳」。

梁文傑指出，這段影片其實看得很清楚，就是在中國大陸，「中華民國是不能說的，它是一個禁忌，而且它是要消滅的對象」。

梁文傑進一步表示，從影片中可以看到，該名老師「怕得要死」，只求自保，「你就知道這個事情在那邊是多麼的嚴重」。

梁文傑強調，如果任何人還以為中共會容忍中華民國繼續存在，或者以為中共會尊重台灣的制度和生活方式，「你從這個影片你就知道，那都是幻想」。

梁文傑也點出，有些人以為到中國大陸訪問時，「拐彎抹角」提到中華民國，就能宣稱中共會尊重和承認中華民國。

梁文傑直言，「這是在麻痺自己，那也是在欺騙社會大眾」。

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞網）

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