中國大搞海上光電 山東首座100萬瓩海上光伏項目併網發電

中國國華投資位於山東省東營市垦利區的100萬瓩海上光伏電站，已完成全容量併網發電。 圖：翻攝自 央視新聞

[Newtalk新聞] 中國海上光電近日傳出新消息，根據《新浪財經》報導，國家能源集團26日表示，位於山東省東營市墾利區的100萬瓩海上光電站，已完成全容量併網發電，成為中國首個達到百萬瓩等級的海上太陽能光電場，據悉也是目前全球規模最大的開放式海上光電場。

報導指出，該案由國華投資負責開發，場址位於開放海域，用海面積約1223公頃。整體設計採用大尺度海上光電平台，每座平台長約60公尺、寬35公尺，面積約等同5座標準籃球場，全區共設置2934座平台，形成大規模海上發電陣列。

在電力輸送方面，該計畫首度導入66千伏海底電纜與陸上電纜結合的長距離、大容量輸電方案，不僅提升輸電效率，也有助於降低整體建設與營運成本。

結構設計為「四樁基礎搭配光伏平台」，並將平台傾角精準調整至15度。 圖：翻攝自 央視新聞

公司指出，該案在施工上創新採用大型海上鋼桁架平台固定樁基工法，結構設計為「四樁基礎搭配光伏平台」，並將平台傾角精準調整至15度，以因應強風與冬季冰情等海上環境挑戰。相關設計除可承受11級強風，也能有效減少鋼材使用量，節省幅度超過一成。

依規畫，該案全面投產後，年發電量可達17.8億度電，約可供應墾利區全區六成的社會用電需求。官方表示，此一大型海上光電計畫，將有助於強化地方能源供給韌性，同時為推動低碳轉型與再生能源發展提供實質幫助。

