中國大橋又垮了！原定9月通車突坍塌釀「2死3失聯」 網友諷：這啥材質啊

又有中國大橋垮了！位於江蘇省鹽城響水一座正在興建的大橋，原定9月將通車，不料2日傍晚突然坍塌，2名工人重傷送醫後仍不治身亡。官方統計，目前仍有3人失聯，現場救援與相關事故調查仍在進行中。

綜合中國媒體報導，鹽城市響水縣政府3日通報，2日下午5時46分，由中鐵十二局承建的連申線月港大橋在施工過程中，發生繫桿拱梁塌落事故，目前已造成2人死亡、3人失聯。

響水縣政府指出，事故發生後，市縣兩級政府火速啟動緊急應變措施，派遣救援部隊趕赴現場，目前已打撈起多名落水人員，搜救工作仍在進行中，將徹查事故發生原因，包含施工品質是否符合規定，以及相關監管責任。

據了解，月港大橋為連申線黃響河至淮河入海水道段航道整治工程，於2024年10月21日時舉辦開工活動，當地政府曾力爭於2026年9月建成通車。

2025年11月29日，「鹽城發布」帳號曾發文介紹工程進度，指出響水境內的橋樑施工現場一派如火如荼的景象，並表示長達95公尺的月港大橋主跨已基本建成，「宛若一條巨龍靜臥在通榆河上」，彎月形繫桿拱橋也即將完成，計劃近期展開繫桿拱橋吊裝作業。

根據《大河報》報導，1986年成立的中鐵十二局集團有限公司，由中國鐵建全資持股，過往曾傳出多起行政處罰，包含隨意傾倒建築垃圾、有事故隱患。

相關風險資訊更顯示，該公司現存63條被執行人資訊，被執行總金額更是高達1.7億人民幣（約新台幣7.7億元），此外也因施工合約糾紛被起訴。如今，再傳出重大工安意外，也引發網友質疑。

近期中國屢屢傳出橋梁坍塌意外，2025年11月11日，同年1月才建成四川省阿壩州的紅旗特大橋，疑似橋邊山泥傾瀉，導致連接山體的橋墩與橋面斷裂，整座橋如骨牌般倒下，現場揚起巨量煙塵，所幸並無造成人員傷亡。



