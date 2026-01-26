中國大熊貓回國不影響日本大選
（德國之聲中文網）東京上野動物園，數千名當地人特地趕來向熊貓“曉曉”和“蕾蕾”告別。這是兩只來自中國的大熊貓，它們將於本周離開日本。鑑於游客太多，動物園不得不在最後的11天裡，對這兩只四歲的大熊貓進行限制參觀，抽簽出售門票，每天門票的發放上限為4800張。
參觀時，每位游客只允許在這兩只毛茸茸的大熊貓前駐足約一分鐘，看它們啃竹枝、打盹、玩耍，慢吞吞地走步，憨態可掬的樣子。《東洋經濟新報》感嘆道，“在日本人的心中，一種熊貓狀的失落感油然而生”。
熊貓是兩國友誼的象征
本周二，大熊貓走後，日本全國的動物園，54年來大熊貓將首次缺席。1972年，中日兩國實現邦交關系正常化時，作為兩國友誼的象征，北京贈送了大熊貓康康和蘭蘭。在此之前，日本首相田中角榮發表書面聲明，表示日本“完全”理解並尊重中國對台灣的主權聲索，認為台灣是其領土“不可分割的一部分”。
然而，去年11月民粹主義首相高市早苗在國會發表關於“台灣有事”的講話後，中國指責日本放棄了“一個中國”政策。高市早苗的言論暗示，如果中國對台動武，將也視作對日本構成“生存威脅”，日本軍隊因此可以與美國聯手保衛台灣，對抗中國。
中國要求高市首相撤回上述言論，並實施了多項制裁。然而，高市早苗拒不認錯，她承諾今後“不會對具體情況發表具體評論”，不過最終還是回到日本官方一直以來的傳統說法，即如果台灣發生危機，政府“將在評估所有信息後做出決定”。
大熊貓成了施壓高市的籌碼
中國施壓的籌碼包括接回大熊貓。過去五十年間，北京向日本動物園租借了30多只熊貓，它們在日本擁有眾多粉絲，一些熊貓甚至成了人們心目中的明星。過去，一批年幼熊貓返回中國後，總會有新的一批來日本替代。雙胞胎熊貓“曉曉”和“蕾蕾”回中國的計劃早已制定，但與以往不同的是，這一次中國發出信號，不會再向日本租借熊貓，而此舉顯然是為向高市施壓。
《環球時報》評論道，是誰讓圍繞熊貓的溫情互動蒙上陰影？答案直指以現任首相高市早苗為代表的日本右翼勢力。中國外交部間接證實了這一點。當被問及中國是否會向日本派送新的熊貓時，外交部發言人郭嘉昆沒有直接回答，他說，“我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，歡迎日本民眾來中國看大熊貓。”
高市的人氣依舊保持高位
中國原本以為日本熊貓愛好者會遷怒於高市政府，但結果卻適得其反。共同社11月進行的一項民調顯示，49%的受訪者贊同高市早苗關於日本應向台灣提供軍事支持的說法，44%的受訪者持反對意見，而高市本人的支持率保持在70%以上。
她拒絕向中國讓步的做法，沒有對她造成負面影響。她持續的高人氣甚至促使她在1月23日宣布解散國會，並於2月8日提前大選。這將是一次對她領導地位的表決。她的目標是穩住醜聞不斷的自民黨，鞏固與合作伙伴維新會共同組建的聯合政府。
中國的制裁適得其反
中國的經濟制裁未能嚇倒高市。抵制造成的損失甚至可以忽略。中國宣布停止進口日本海產品，但這項禁令自2023年8月起就因福島核電站排放廢水而生效，該禁令直到最近才解除。
中國將赴日游客數量減少了40%。盡管如此，去年12月赴日的外國游客總數仍同比增長了近4%。抵制活動的主要受害者是日本商廈、酒店以及專門接待中國游客的旅行社，而許多抱怨游客過多的日本人反而對客流量降低感到高興。
此外，中國還限制了800種軍民兩用商品出口到日本。有報道稱，中國停止了某些稀土元素的出口。不過迄今為止，這些措施的經濟影響仍然有限。因此，分析人士預計，中國的抵制不會對日本提前的國會選舉產生負面影響。如果高市早苗取得壓倒性勝利，中國或許不得不調整其威嚇政策。那時，中國大熊貓也許得以重返日本，再次擔負起象征兩國關系改善的使命。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: Martin Fritz
其他人也在看
台北清真寺土地容積移轉爆糾紛 基金會前董座被控背信獲不起訴
台北市清真寺之前因為土地所有權的問題差點拆寺還地，最後在台北市政府出面指定清真寺為古蹟，並與土地所有者嘉新水泥達成容積移轉的補償協議，才讓清真寺得以保存，但事後台北清真寺基金會認為前董事長馬超彥在容積移轉過程中，在未經董事會同意下，擅自與嘉新水泥簽約達成容積移轉協議，涉犯背信罪。但台北地檢署調查後認為馬超彥罪嫌不足，處分不起訴。太報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
南投草屯「台灣演藝坊」重生 大年初三歌廳秀暖身
位在南投縣草屯市區的台灣演藝中心，是草屯鎮公所公共造產出租的項目之一，7年多前通過消防設備安全檢查，卻一直招租不出去而淪為蚊子館，本月初終於標租出去。12年前曾為草屯鎮帶來不少遊客的「台灣演藝坊」將重起爐灶，業者預定4月正式營運，2月19日大年初三將先試營運安排兩場歌廳秀。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
預防三高掌握「檢、吃、動、戒、睡」 年菜也要聰明選
農曆年節將近，大家忙於備年貨、準備年菜之際，別忘了兼顧家人的健康。研究指出高血壓所引發罹患慢性疾病的風險，以心血管疾病的1.8倍為最高；高血糖與高血脂導致罹患慢性腎臟病的風險分別為1.8及1.5倍，三高對於慢性疾病的危害不容小覷。依據113年國人十大死因分析，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變五項，皆與三高（高血壓、高血糖與高血脂）相關，死亡人數達6.1萬人（佔總死亡人數約30%），並超過癌症5.4萬人。NOW健康 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
俄媒：俄菁英大學誘騙學生入伍 提供200多萬元獎金
（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯媒體報導，一些俄國知名高等教育院校正在提供豐厚獎金來鼓勵學生從軍擔任非戰鬥職，但法律專家警告，這項招募行動利用欺騙手法，將年輕學子推入戰火。中央社 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
台北書展台漫館 集結62部作品邀讀者應援
（中央社記者王寶兒台北26日電）2026台北國際書展將於2月3日起跑，文策院以「一起來追星吧 !」為主題策畫「台灣漫畫館」，將展區打造成追星現場，邀請讀者為喜愛的台漫作品與創作者應援。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好
2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華隊與日本、南韓、澳洲與捷克被分在譽為「死亡之組」的C組。MLB名記摩洛西（Jon Morosi）今日特別在社群平台Threads上發文提及中...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前 ・ 發表留言
農曆春節將至 陸領事館突公告：避免前往日本
中國領事服務網最近發布公告，指近期日本社會治安狀況不穩，針對中國公民的違法犯罪案件增加，部分地區亦接連發生地震並造成傷亡，日本政府已就後續地震風險提出警告。相關單位認為，在日中國公民面臨較為嚴峻的安全威脅。而隨著農曆春節將至，中國官方呼籲大陸民眾近期應審...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 2則留言
美中都不可靠！歐盟將與印度簽自貿協定 印度今年GDP有望超越日本
過去幾年，歐盟追隨美國的和中國脫鉤政策，卻在川普2.0回歸之後發現美國同樣不可靠。考慮到川普可能利用貿易戰來實現他對格陵蘭的野心，歐盟近期加速與亞洲第三大經濟體印度的自由貿易協定（FTA）談判，最快可能在27日宣布達成協議，印度今年國內生產總額（GDP）可能超越日本，成為全球第4大經濟體。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
統一獅簽洋將銳力獅 飛力獅再洽談
記者陳治交∕台南報導 迎接2026年新球季，統一獅積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷…中華日報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
川普核心圈：唐羅主義劍指削弱北京 非與中俄劃地盤
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普身邊人士近日開始提出一種觀點，認為華府對委內瑞拉和伊朗動武，以及對格陵蘭與古巴發出威脅，並非與中俄劃分全球勢力範圍，而是為了遏止中國並賦予美國地緣政治優勢。中央社 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
卡尼與大陸走太近 川普怒嗆「州長」 揚言對加拿大課100%關稅
美國總統川普24日再度對加拿大祭出威脅，宣稱如果加拿大與中國大陸達成貿易協議，將對加國所有對美國出口課徵100%關稅。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 170則留言
繼續抵制 中國3大航空日本線免費退票再延7個月
（中央社台北26日電）在日中關係因日本首相高市早苗「台灣有事」說持續陷入僵局，至今未見改善下，中國國航、東航、南航等3家最大的航空公司今天通知，將往來日本與中國之間航線的免費退改票期限，從原定的3月28日延至10月24日，形同橫跨今年整個夏季航班。中央社 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
中共2理由要自家人「春節避免去日本」！台網酸爆：好意思？
國際中心／周希雯報導中日關係近期因「台灣有事」言論持續緊張，中國更祭出一系列報復措施，更推動「免費退票」來呼籲自家人民避免赴日，試圖以經濟手段施壓。隨著農曆春節即將到來，不少人在規劃出國旅遊行程，中國外交部透過領事局發布公告，聲稱日本近期治安不佳、地震頻傳，恐讓中國公民「面臨嚴重安全威脅」，呼籲近期避免前往日本。消息一出引發各界狂酸，台灣網友更嗆爆「讚啦，馬上訂去日本機票！」民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
中國繼續抵制赴日旅遊 3大中國航空公司免費退票「再延7個月」
即時中心／徐子為報導中日關係持續緊張，日本首相高市早苗去年11月初在國會答詢拋出的「台灣有事」說後雙方關係惡化，中國國際航空（Air China）、東航、南航等3家中國主要航空公司今（26）天通知，將往返兩國間航線的免費退改票期限，從原定的3月28日，再延至10月24日。民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
完成談判! 印度和歐盟即將達成自由貿易協議
印度貿易部長周一表示，印度和歐盟已就一項期待已久的貿易協議完成談判。雙方都稱該協議具有歷史意義。目前，印度和歐盟與美國的關系都較為緊張。印歐自由貿易協議最早將於本周二達成。德國之聲 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
月領3000交通津貼 申請資格一次看！
為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔、求職就業不受地域限制，在多元職涯道路上走得更順利、更穩健。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
馬堡病毒疫情釀9死後 世衛：衣索比亞宣布疫情結束
（中央社阿迪斯阿貝巴26日綜合外電報導）衣索比亞爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情造成9人喪生後，世界衛生組織（WHO）今天表示，衣索比亞正式宣布疫情結束。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
美日專家拒開刀…加女童上海求醫 花1數目成功保住脾臟
免簽政策下，外國病患紛赴中就醫，掀起「旅遊紅利還是資源掠奪」的爭論。近日，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院為一名患有巨大胰...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 發表留言
央行總裁舌戰藍委！賴士葆轟15兆錢哪來？楊金龍淡定回「免驚」
立法院財政委員會今（26）日針對台美貿易協定相關議題進行質詢，國民黨立委賴士葆火力全開，針對政府承諾的15兆元投資與信保金額，向國發會、央行等單位進行連番砲轟。賴士葆質疑政府畫大餅，錢從哪裡來？更對央行外匯存底和黃金儲備提出挑戰。面對立委的咄咄逼人，央行總裁楊金龍展現「定力」，一一化解攻勢，現場火花四射。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6則留言
春節遊日注意？中方發警告「避免前往日本」 台灣網友：治安比中國好
日本旅遊安全嗎？農曆春節將近，不少國人正準備赴日旅遊，但中國外交部與駐日使領館卻於今（26）日罕見發布「避免前往日本」的強烈警告。中方透過「領事直通車」聲稱日本近來治安不靖，加上地震頻傳，研判面臨「嚴重安全威脅」。此舉引發網友熱議，台灣網友紛紛狠酸：「日本治安再差，也比中國街頭隨機傷人安全！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3則留言