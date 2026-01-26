中國大熊貓回國不影響日本大選

（德國之聲中文網）東京上野動物園，數千名當地人特地趕來向熊貓“曉曉”和“蕾蕾”告別。這是兩只來自中國的大熊貓，它們將於本周離開日本。鑑於游客太多，動物園不得不在最後的11天裡，對這兩只四歲的大熊貓進行限制參觀，抽簽出售門票，每天門票的發放上限為4800張。

參觀時，每位游客只允許在這兩只毛茸茸的大熊貓前駐足約一分鐘，看它們啃竹枝、打盹、玩耍，慢吞吞地走步，憨態可掬的樣子。《東洋經濟新報》感嘆道，“在日本人的心中，一種熊貓狀的失落感油然而生”。

熊貓是兩國友誼的象征

本周二，大熊貓走後，日本全國的動物園，54年來大熊貓將首次缺席。1972年，中日兩國實現邦交關系正常化時，作為兩國友誼的象征，北京贈送了大熊貓康康和蘭蘭。在此之前，日本首相田中角榮發表書面聲明，表示日本“完全”理解並尊重中國對台灣的主權聲索，認為台灣是其領土“不可分割的一部分”。

廣告 廣告

然而，去年11月民粹主義首相高市早苗在國會發表關於“台灣有事”的講話後，中國指責日本放棄了“一個中國”政策。高市早苗的言論暗示，如果中國對台動武，將也視作對日本構成“生存威脅”，日本軍隊因此可以與美國聯手保衛台灣，對抗中國。

中國要求高市首相撤回上述言論，並實施了多項制裁。然而，高市早苗拒不認錯，她承諾今後“不會對具體情況發表具體評論”，不過最終還是回到日本官方一直以來的傳統說法，即如果台灣發生危機，政府“將在評估所有信息後做出決定”。

大熊貓成了施壓高市的籌碼

中國施壓的籌碼包括接回大熊貓。過去五十年間，北京向日本動物園租借了30多只熊貓，它們在日本擁有眾多粉絲，一些熊貓甚至成了人們心目中的明星。過去，一批年幼熊貓返回中國後，總會有新的一批來日本替代。雙胞胎熊貓“曉曉”和“蕾蕾”回中國的計劃早已制定，但與以往不同的是，這一次中國發出信號，不會再向日本租借熊貓，而此舉顯然是為向高市施壓。

《環球時報》評論道，是誰讓圍繞熊貓的溫情互動蒙上陰影？答案直指以現任首相高市早苗為代表的日本右翼勢力。中國外交部間接證實了這一點。當被問及中國是否會向日本派送新的熊貓時，外交部發言人郭嘉昆沒有直接回答，他說，“我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，歡迎日本民眾來中國看大熊貓。”

高市的人氣依舊保持高位

中國原本以為日本熊貓愛好者會遷怒於高市政府，但結果卻適得其反。共同社11月進行的一項民調顯示，49%的受訪者贊同高市早苗關於日本應向台灣提供軍事支持的說法，44%的受訪者持反對意見，而高市本人的支持率保持在70%以上。

她拒絕向中國讓步的做法，沒有對她造成負面影響。她持續的高人氣甚至促使她在1月23日宣布解散國會，並於2月8日提前大選。這將是一次對她領導地位的表決。她的目標是穩住醜聞不斷的自民黨，鞏固與合作伙伴維新會共同組建的聯合政府。

中國的制裁適得其反

中國的經濟制裁未能嚇倒高市。抵制造成的損失甚至可以忽略。中國宣布停止進口日本海產品，但這項禁令自2023年8月起就因福島核電站排放廢水而生效，該禁令直到最近才解除。

中國將赴日游客數量減少了40%。盡管如此，去年12月赴日的外國游客總數仍同比增長了近4%。抵制活動的主要受害者是日本商廈、酒店以及專門接待中國游客的旅行社，而許多抱怨游客過多的日本人反而對客流量降低感到高興。

此外，中國還限制了800種軍民兩用商品出口到日本。有報道稱，中國停止了某些稀土元素的出口。不過迄今為止，這些措施的經濟影響仍然有限。因此，分析人士預計，中國的抵制不會對日本提前的國會選舉產生負面影響。如果高市早苗取得壓倒性勝利，中國或許不得不調整其威嚇政策。那時，中國大熊貓也許得以重返日本，再次擔負起象征兩國關系改善的使命。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Martin Fritz