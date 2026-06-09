即時中心／高睿鴻報導

中國近年不僅持續強化軍力，更加大騷擾周邊國家的力度，讓東亞各國不得不想辦法提升防衛。日本、菲律賓近期就決定，將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，但反讓中方抓準機會，對外大打「輿論戰」、宣稱其主權遭侵犯，以此趁機將台灣周邊事務「內政化」。據悉，中國海警近日更開往台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，加劇侵犯我國權益；對此，外交部發言人蕭光偉今（9）日也出面回應了。

赤裸裸干預台灣主權！中國海警竟開進我海域「執法」 外交部回應了

日菲兩國日前發聯合聲明，表示將在遵守相關國際法、以及《聯合國海洋法公約》前提下，啟動EEZ及大陸礁層海洋邊界談判。一開始，台灣外交部對菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範解決海事問題「給予肯定」；豈料，隨著認知戰踏上台灣輿論場，開始有越來越大的質疑聲浪，砲轟政府及外交部「喪權辱國」、放任日菲瓜分我國經濟海域。在野黨也配合猛攻，指日菲協議涵蓋範圍接近台灣東方水域、甚至重疊我國部分經濟海域，故砲轟台灣政府「不夠強硬」。

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接著，中國官方也親自「下場」為輿論戰助威，並趁機介入台灣事務。其海警局新聞發言人姜略怒稱，針對日本與菲律賓單方面啟動劃界談判、嚴重侵犯「中國海權及領土」，中國海警將持續強化海域管控，以維護國家主權及海權。中國外交部發言人毛寧也嗆，日菲兩國擅自啟動海域劃界談判，嚴重侵害中方海洋權益；中國不僅堅決反對，也分別向日、菲提出嚴正交涉。不僅如此，中方更以實際行動干預我國主權，竟片面宣布啟動「海上交通專項執法行動」，派出超大型海巡船、測量船（最大達到萬噸級），宣稱要全面履行中國的海上行政執法管轄權。

對於中國赤裸裸地派出海警船舶，直接開入我國東部海域、從事非法活動一事，蕭光偉代表外交部嚴正指出，中國無權以任何理由，在我國東部海域主張執法權；更無權以日本、菲律賓未來「可能」進行海域劃界談判當藉口，趁機在台灣周邊海域擴張管轄主張。蕭光偉重申，我國也絕不接受中國藉機推動，在我東部海域巡航、以及執法常態化等圖謀；另，對於中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序之行徑，外交部也要予以強烈譴責。

快新聞／中國大膽入侵行動曝光！竟開進台灣海域「執法」 我國硬起來反擊了

外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）

日、菲協議是否影響台灣權益？蕭光偉這樣說

蕭光偉續指，外交部鄭重聲明，各方的任何協商談判，都不得損及我國權益與利益；我國作為相關海域權益的當事方，堅定維護自家海洋權益。並且，針對日本與菲律賓未來可能展開專屬經濟海域、以及大陸礁層海洋邊界談判，蕭光偉說，外交部也已向日本、菲律賓兩國政府表達以下立場：第一，依據維也納條約法公約、以及國際司法判例，任何雙邊條約或協定，僅對締約國有效、對第三方權益不造成影響；而且，日方也已不止一次說明（如同日本台灣交流協會6月8日的聲明），該協議將不影響第三方權力。

因此蕭光偉指出，日、菲兩國劃界談判的效力，不僅對我國沒有約束力，且台灣在東部專屬經濟海域所享的各項權益，無論現在或是未來「都不會受影響」。

第二，蕭光偉也表示，日、菲雙方未來若進行相關談判，應充分顧及與我國相關海域權益重疊的事實與權益，並與台灣保持溝通協商；第三，我國與日本曾在2013年簽署台日漁業協議、以及與菲律賓在2015年簽署台菲漁業執法合作協定，這些既有合作機制，也仍會持續進行。蕭光偉強調，台灣對日本、對菲律賓等相關海事議題，依舊將透過這兩個機制進行溝通與交流。

另一方面，蕭光偉也表示，外交部必須特別澄清外界的部分言論，例如，將專屬經濟海域劃界，與領土、領海主權混為一談、甚至宣稱「我國領土或領海遭掛瓜分」等說法；這不僅不符合國際海洋法的實務與事實依據，且根據聯合國海洋法公約，專屬經濟海域是沿海國對於海洋資源，享有特定主權權利及管轄權，此制度並非涉及領土或領海主權範圍。

因此蕭光偉表示，日本與菲律賓未來討論的專屬經濟海域劃界問題，並不涉及我國主權、也不影響台灣漁民，在我國專屬經濟海域內的合法作業權益；另，日本、菲律賓目前也尚未正式展開談判、也未議定相關的具體談判進程。因此，外界所流傳「我國漁民將因相關談判結果，立即面臨登艦、扣押、或作業受限」等說法，顯然都和事實不符。

最後，外交部也承諾，政府將持續與相關國家保持密切溝通，堅定維護我國海洋權益、以及漁民的作業權益；但同時也呼籲各界，應理性看待相關議題，避免遭受不實資訊誤導。同時，也要籲請國際社會，共同關注中國近期在台灣周邊海域挑釁、破壞區域和平穩定等行徑，共同維護自由開放的印太秩序。

原文出處：快新聞／中國大膽入侵行動曝光！竟開進台灣海域「執法」 我國硬起來反擊了

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