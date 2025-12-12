中國大舉出動擾台！偵獲40機艦出海 23架次越中線闖我空域

即時中心／梁博超報導

中國解放軍大舉出動擾台！國防部今（12）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（11）日上午6時至今日上午6時，共偵獲33架次中國軍機出海擾台，其中23架次逾越海峽中線進入我空域；另有中國軍艦7艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍持續嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲33架次主、輔戰機及無人機出海擾台；其中23架次逾越海峽中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦7艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。





