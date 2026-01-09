中國大舉出動擾台！派出29機艦、1公務船 另偵獲1空飄氣球

即時中心／梁博超報導

中國解放軍大舉出動擾台，國防部今（9）日表示，自昨（8）日上午6時至今日上午6時，共偵獲23架次各式軍機出海，其中19架次逾越海峽中線進入我空域；更在上午偵獲空飄氣球1枚闖我空域。另有中國軍艦6艘次、公務船1艘次在台海周邊活動，國軍持續嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機23架次；其中19架次主、輔戰機及無人機逾越海峽中線，進入我北部、中部、西南及東部空域，對台呈包圍之勢。

同時於昨日上午9時20分偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於基隆西北方85浬，高度約1.6萬呎，續向東飄行，並於中午12時30分消失。





中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





另國軍還偵獲中國軍艦6艘次、公務船1艘次，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

