中國大舉採購美國大豆 中美貿易氣氛轉暖、市場價格應聲走高

近期，中美大豆貿易再度成為外界關注的焦點。路透報導指出，北京於 11 月 17 日大舉採購 14 船、至少 84 萬噸美國大豆，為今年 1 月以來最大宗。同時，這也被視為中國履行川習會及釜山協議相關承諾的重要動作。此舉發生在市場一度傳出中國減緩、甚至暫停採購美國大豆之後，使大豆期貨價格迅速回升，提振美國農民與市場信心。

據交易員透露，中糧集團此次採購的美國大豆價格高於巴西大豆，每蒲式耳溢價達 2.15 至 2.40 美元，明顯不具成本優勢，因此被解讀為「政治性採購」。分析人士認為，中國此舉意在展現對美方承諾的執行意願，包括今年底前至少購買 1200 萬噸、未來三年每年採購 2500 萬噸的協議。受此影響，芝加哥大豆期貨價格一度暴漲逾 3%，創 17 個月新高，顯示市場對大規模採購訊號反應強烈。

然而，觀察者網與彭博的分析指出，中國近年已在全球大豆供應鏈中掌握更多主動權。在過去因貿易戰而轉向巴西、阿根廷後，中國對美採購未恢復到戰前水準。今年 1 至 8 月，中國進口美國大豆僅為去年同期的兩成左右，巴西反而占據高達九成以上的中國市場。專家認為，大豆的戰略地位已悄然轉變，美國農業的依賴反而成為中國在磋商中調節採購節奏的籌碼。

針對美方宣稱已達成相關採購協議，中國商務部發言人重申，商務部近日公布中美在吉隆坡經貿磋商的成果共識，內容涵蓋農產品貿易。中國作為全球農產品貿易的重要力量，將持續以開放合作的姿態深化與各國互利夥伴關係，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

