中國大金主變大惡霸！北京霸凌巴拿馬反效果 拉美夢醒撐開台灣外交

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中國國家主席習近平3月9日出席人民大會堂的人大會議。（美聯社）



近期中國為報復巴拿馬法院裁定長和集團特許權無效，大舉扣押巴拿馬籍船隻。這場港口糾紛再度撕開北京在拉丁美洲布局多年的真面目，從債務陷阱、貿易施壓到侵犯主權，拉美國家對中國的「大金主」敘事正快速幻滅，甚至集體憤慨。這股反彈潮不只衝擊美中角力，也可能為台灣帶來新的外交空間。

巴拿馬2月23日公告最高法院的裁定，宣布香港長江和記實業（CK Hutchison，長和）旗下子公司在巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局隨後接管港口設施。巴拿馬政府將在18個月內重新授予新特許經營權，期間由丹麥馬士基（Maersk）管理太平洋一側的巴爾博亞港，瑞士地中海航運（MSC）負責大西洋一側的克里斯托巴港。

廣告 廣告

1個月後，美國聯邦海事委員會（FMC）3月26日表示，中國近期大量扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻，可能與巴拿馬法院日前針對香港長和的裁決有關，FMC正密切關注這件事。

控中方狂扣船報復長和裁決 巴拿馬：尊重我國法律主權

路透社報導，巴拿馬外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）4月8日在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）的一場會議上表示，「由於（長和）這項裁決之後，我們這支世界上最重要的商業船隊，那些懸掛我國國旗的船舶，在中國港口受到的檢查和扣押次數有所增加。」並補充，「巴拿馬....尊重所有國家的法律主權，我們也只是要求別人同樣尊重我們。」他說，他希望3月船隻遭扣留數量增加的情況，能回到正常水準。

巴拿馬運河承擔全球約5%的海上貿易量，其戰略地位正夾在美中兩大強權中間，而這起扣船事件，成為美中爭奪國際貿易影響力的最新衝突點。但中國此舉，反而惹怒拉丁美洲，甚至可能促使一些國家重新靠近台灣。

中國到處「設局」拉美國家 用廉價資金侵犯主權

國會山報報導，身為全球強權的中國雖然口中總說自己是「全球南方」的一員，但實際行動卻是對更小、更窮、更弱的國家施壓，甚至侵犯主權。北京慣用債務陷阱、商業威脅和報復手段，來對付那些行使自身主權的國家。中國過去已在貧困的非洲國家用過，如今，又在拉丁美洲重演。

舉例來說，墨西哥去年宣布對中國、印度、土耳其等國的1400項產品加徵關稅，以保護墨西哥本土產業，保住32.5萬個工作機會；對此，中國警告墨西哥，「調整關稅前要三思」，這番話突顯出該國毫不掩飾地展現出近乎帝國式的傲慢。

在厄瓜多，中國推行了債務陷阱模式。科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）是厄瓜多有史以來最大基礎設施計畫，當初由中國砸鉅款承建，2016年啟用時中國國家領導人習近平還到場演說，足見其重要性。但這項造價27億美元的工程，卻在2023年1月浮現數千條裂縫，面臨可能崩潰的隱憂。這起事件成為威權主義與失敗工程的教科書案例，從頭到尾缺乏監督，還掠奪了主權國家的自然資源。

在祕魯，中國長期試圖掌控港口與礦業項目，並爭取特殊待遇。中國也已經連續10多年是祕魯最大的貿易夥伴，而位於太平洋沿岸的祕魯錢凱港（Chancay）是拉丁美洲最深的港口，也是北京「一帶一路」倡議的一部份。祕魯法院今年1月29日裁定，由中國國有公司營運的錢凱港不受公共部門監管，引發外界關注，中企恐成為唯一不受監督的祕魯公共服務業者；美國國務院2月11日警告，「這應該成為該地區乃至全世界的警示：廉價的中國資金，是以犧牲主權為代價。」

至於瓜地馬拉，習近平一直難以接受該國仍與台灣維持邦交，就不斷設置貿易封鎖等各種障礙，來施壓瓜地馬拉。

在尼加拉瓜，這個由總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與其妻副總統穆麗優（Rosario Murillo）獨裁統治的國家，也指控中國破壞自然資源、污染河川、摧毀森林、侵占原住民社群土地，並摧毀豐富的生態系。

中國一邊霸凌一邊說當好朋友 拉美對中夢醒、台灣受惠

然而，當「拉美和加勒比海國家共同體」（CELAC）第10屆峰會於今年3月21日在哥倫比亞舉行，中國國家主席習近平向峰會致賀電時仍表示，中國將始終做拉美和加勒比海國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比海國家維護自身主權、安全、發展利益。



此番言論聽在巴拿馬耳裡相當諷刺，畢竟當時中國在長和裁決後，正大舉扣押巴拿馬籍船隻。

拉美各國在一系列的勒索施壓、對工程毫無監督、侵犯主權、資源掠奪下，終於醒了。玻利維亞已對中國的鋅礦開採業務加強管制；智利則凍結了原本規劃中的海底電纜計畫；宏都拉斯正尋求恢復與台灣的外交關係；阿根廷與秘魯也都選擇採購美製F-16戰機，而非北京推銷的JF-17戰機（中國稱「梟龍戰機」）。

中國反覆無常的政策，再加上美國總統川普的「唐羅主義」，正推動整個美洲出現前所未有的地緣政治轉變。

更多上報報導

伊朗因黎巴嫩再次「全面封鎖」荷莫茲 船舶通行4月來最少1天

川普當面抱怨「需要時都不在」 北約秘書長坦承：考試不及格

美副總統范斯4/11赴巴基斯坦與伊朗談判 強調黎巴嫩不在停火範圍