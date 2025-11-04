中國大閘蟹驗出禁藥 3915公斤不准進口 好市多甜橙也被攔

知名大賣場好市多進口的澳大利亞甜橙卡關，食品藥物管理署在邊境查驗時驗出含有不得檢出的農藥，因此必須在邊境銷毀或退運，不得進口。同時，邊境查驗還發現一批中國大閘蟹含有不得檢出的動物用藥，也必須銷毀或退運。

好市多進口澳大利亞甜橙 驗出不得檢出農藥

好市多股份有限公司9/30報驗進口1200箱、總重1萬8000公斤的澳大利亞甜橙，在食藥署邊境查驗被驗出含有我國規定不得檢出的農藥、生長調節劑「勃激素A3」0.17ppm，因此不得進口。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，好市多股份有限公司接下來進口同品項同號列的甜橙，在邊境的抽驗比例改為加強抽批查驗，抽驗比例提高為20～50%。

澳洲茂谷柑類水果 邊境將逐批查驗1個月

食藥署最新公布的邊境查驗不合格食品清單，還有2批澳大利亞茂谷柑也有農藥殘留不合格的狀況，有的是農藥殘留過量，有的是驗到不得檢出的農藥。

劉芳銘說，食藥署統計最近6個月內進口的澳大利亞的茂谷柑、甜橙類水果有11批不合格，比例偏高，食藥署將發函澳大利亞官方，要求提出書面說明並請對方加強出口到台灣的柑橘類產品農藥殘留管制，同時我國邊境將針對澳大利亞茂谷柑、甜橙類水果實施1個月的100%逐批查驗，實施時間預計到11月底。

這次公布的邊境查驗不合格食品中，還有多項農藥殘留不合格的農產品，包括日本鮮蜜瓜、馬來西亞結球萵苣，還有來自中國的冷凍青椒丁、苦瓜乾、冷凍蘿蔔葉，全數都必須退運或銷毀。

中國大閘蟹 驗出動物禁藥

比較特別的是，這次還有一批來自中國安徽省的中華絨螯蟹（俗稱大閘蟹）在邊境被驗出我方規定不得檢出的動物用藥「磺胺嘧啶」0.04 ppm，是由瑞恆國際貿易有限公司在10/8報驗進口，數量有3915公斤。

磺胺嘧啶是一種磺胺類抗細菌用藥，劉芳銘說，如果長期吃到含磺胺嘧啶的水產，人體內可能會出現抗藥性，會增加未來治療感染的風險，因此政府規定不得檢出，對於檢出的產品必須退運或銷毀。

我國從96年7/3起規定中國大閘蟹進口必須採逐批查驗，100%檢驗動物用藥、戴奧辛、戴奧辛類多氯聯苯含量，合格後才能進口。回顧過去邊境查驗大閘蟹不合格的紀錄，去年一共進口31批，驗出過1批含有毒性極高的致癌物戴奧辛。

◎ 圖片來源／食品藥物管理署提供

◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．劉芳銘主任

