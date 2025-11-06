中國大陸傳下令停用外國AI晶片 輝達、AMD、英特爾恐受衝擊

路透社報導引述知情人士說法揭露，中國大陸官方數週前發布指導意見，要求所有由國家資金新建的數據中心，必須採用國產AI晶片。（圖：MotionElements）

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，AI時代快速崛起也使地緣政治緊張局勢加劇。路透社5日報導引述知情人士說法指出，中國大陸官方數週前發布指導意見，要求所有由國家資金新建的數據中心，必須採用國產AI晶片。若建設進度低於三成且使用外國晶片，則必須拆除或取消採購。

消息人士透露，中國大陸監管單位在近期已開始落實此指導方針，對於進度超過30%的新建國資數據中心，則會視情況做決定。部分數據中心的建設計畫在開工前已被暫緩，其中包括中國大陸西北部一個原計畫採用美國大廠輝達AI晶片的民營數據中心，但其建設仍有國家資金支持。

廣告 廣告

報導分析，此舉是中國大陸在中美貿易摩擦暫時緩和之際，為減少外國技術影響、加速AI晶片自主化的強硬措施。專家認為，輝達將首當其衝，可能影響其重回中國大陸市場的布局，同時也為包括華為在內的本土晶片廠商提供更多銷售機會。

美國大廠AMD、英特爾同樣向中國大陸數據中心供應AI晶片，路透社查證時，輝達與AMD未回應，英特爾拒絕置評。中國大陸國家網信辦及國家發改委也未回覆查詢。查閱中國大陸政府招標文件顯示，2021年以來，中國大陸新建AI數據中心累計已獲得超過1000億美元（約新台幣3.09兆元）的國家資金補助。