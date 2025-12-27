中國大陸前三季出口順差破兆美元 謝金河發聲示警

謝金河認為中國內捲全球化會是2026年的世界大事。（圖：謝金河臉書）

中國大陸外貿數據再度引發國際討論，中方海關總署公布數據顯示，前11月貿易順差首度突破1兆美元，不僅是首度突破兆美元大關，更刷新人類史上最大出口順差紀錄。財信傳媒董事長謝金河指出，這項成績是在美國前總統川普對等關稅壓力之下出現，顯示中國出口動能依舊強勁，也成為市場與輿論熱議焦點。

謝金河以「中國破兆美元順差的虛與實」為題，表示從結構來看，2025年前11個月中國出口金額達3.41兆美元、年增5.4%，進口則為2.34兆美元、年減0.6%，因此「出口增、進口減」是順差快速放大的主因。其中機電產品仍是最大宗，佔比超過六成，但成長最快的品項則是半導體與汽車，分別年增25.6%與17.6%。包含電動車、電池與太陽能產品等出口表現亮眼，也成為支撐中方外銷的重要動力。

不過謝金河也指出，今年前11月中國對美出口年減16.9%，減少的部分則是轉到東協、歐洲與「一帶一路」國家來補齊，其中對東協出口年增8.5%，對歐洲年增5.4%。他形容這些地區逐漸成為中國產能外溢的主要出口地區，也對當地產業形成壓力，其中又以歐盟衝擊最深，德國汽車產業首當其衝。謝金河直言，這些順差背後，也凸顯中國大陸製造業的競爭力，而「中國內捲全球化」恐怕將成為2026年影響世界經濟格局的關鍵。