中國大陸國台辦：國共兩黨智庫論壇2/3北京舉行

（中央社記者呂佳蓉北京28日電）中國大陸國台辦發言人張晗今天宣布，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會。張晗表示，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦。論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

張晗表示，這屆論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，針對兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，「共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉」。

有媒體進一步詢問，國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係融冰，緩解當前的緊繃局勢。

對此，張晗回應，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。中國大陸願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

她聲稱，即將舉辦的「國共兩黨智庫論壇」，正是兩黨為台海謀和平、為民眾謀福祉、為民族謀復興的具體體現，符合台灣內部主流民意，符合兩岸民眾期待。

外傳國共擬1月27日至29日，在北京舉辦已停辦9年的國共論壇，不過，鄭麗文日前拜會前總統馬英九時，已定調為「第一次智庫交流、論壇活動」。（編輯：陳鎧妤）1150128