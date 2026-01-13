中國大陸客戶購買H200晶片需預先付款？ 輝達發聲明澄清了

輝達執行長黃仁勳6日表示，中國大陸對輝達AI晶片需求非常高，供應鏈全面啟動。

美國總統川普政府已於去年底批准人工智慧（AI）晶片大廠輝達H200晶片出口中國大陸，傳出輝達要求中國大陸客戶購買H200晶片需要預先付款。廠輝達發言人13日在致路透社聲明中澄清不要求購買H200晶片需要預先付款。

路透社報導指稱，輝達對尋求購買其H200人工智慧（AI）晶片的中國大陸客戶制定異常嚴格條款，要求下訂時必須一次付清，下單後不得取消、要求退款或更改配置。輝達對報導內容回應，絕不會要求客戶為未收到的產品付款。

知情人士告訴路透，輝達過去對中國大陸客戶合約的標準條款包含預付款要求，但有時允許客戶支付押金而非全額。針對H200晶片，由於中國大陸主管機關是否批准出貨的情況仍不明朗，公司在條件執行上格外嚴格。

這樣的付款結構實際上將財務風險從輝達轉嫁給客戶，客戶必須先投入資金，卻未必能確定北京是否會批准這批晶片進口，或是能否按照計畫有效運用相關技術。輝達執行長黃仁勳日前在美國消費性電子展（CES）記者會上宣稱，中國大陸對輝達AI晶片需求非常高，H200供應鏈已全面啟動。