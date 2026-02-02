中國大陸投機客短期瘋狂進出貴金屬 嚇壞資深交易員

大陸投機客瘋狂進出貴金屬，嚇壞資深交易員。

國際貴金屬投資人，上一星期經歷前所未有的雲霄飛車行情。金價在突破每盎司5500美元天價後，急速獲利回吐，銀價更是重挫3成。分析認為，這波速漲速跌的主要推手，都是中國大陸的投機客。有分析認為，接下來的農曆春節前，投機客有可能還會趁低檔撿便宜。（葉柏毅報導）

美國總統川普上週五提名新任聯準會主席人選華許之後，貴金屬投資人總算找到理由，拋售過去一年屢屢創下新高的黃金白銀，讓利潤入袋為安。亞洲市場週一開盤時，黃金和白銀持續跌勢，金價一度再跌超過6%，銀價的跌幅也不遑多讓。

知名貴金屬製造與交易商「賀利氏貴金屬」的首席交易員史帕徹表示，最近一段時間，貴金屬價格暴漲暴跌的情況，是他職業生涯中所見過「最瘋狂的現象」。史帕徹說，金價應該是最穩定，不過現在的波動，卻一點也不穩定。

彭博新聞在報導中指出，過去幾週貴金屬瘋漲的其中一大因素，是來自中國大陸的投機客，瘋狂購入；而著貴金屬價格攀升，採取趨勢追蹤策略的商品交易顧問也大量進場；但是當中國大陸投機客開始拋售手上貴金屬時，就讓這波瘋狂的漲勢泡沫化。