中國大陸放寬出口禁令 德廠商獲准再次出口安世半導體晶片
中國大陸與荷蘭針對晶片製造商「安世半導體」公司的監管權之爭，引發了全球汽車供應鏈零件斷供危機。一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國大陸出口安世半導體晶片。德國總理梅爾茨稱這是爭端「緩和的正面訊號」，這場爭端之前令各大車廠憂心不已。
根據法新社報導，荷蘭政府9月以「國安考量」為由實際接管總部位於荷蘭的安世半導體，並指控這家公司執行長管理不善。這家公司由中國大陸企業聞泰科技持有，而聞泰則被認為受北京政府支持。中國大陸則指責美國介入此案。美國去年將聞泰科技列入「威脅美國國家安全」的企業名單之中。
中國大陸以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。然而，中國大陸政府日前宣布，部分晶片將可獲出口禁令豁免。據報，這是中國大陸國家主席習近平與美國總統川普達成貿易協議的一部分。
供應感測器與顯示器給多家汽車大廠的德國歐摩威公司表示，他們已獲得中國大陸政府簽發的出口許可，得以出口安世半導體晶片。德國總理梅爾茨在巴西出席氣候會談時證實德國與荷蘭已與中國大陸展開談判。他說：「有正面的訊號顯示出貨可以重新啟動…我與荷蘭總理交談後，相信這件事會順利解決。」
