中國大陸環台軍演 國防部：共軍遠火部隊實彈射擊 落彈24浬線周邊

共軍昨天無預警宣布發動環台軍演，今天在台灣周邊五個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。國防部發布新聞稿指出，自上午9時起共軍福建地區遠火部隊針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊五個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定，也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線形成重大安全危害與干擾。國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護國家安全與民主自由。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握並了解國軍偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況，對於各級行動迅捷、有條不紊應處措施表達高度肯定。

顧立雄指出，共軍東部戰區昨天起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣周邊海空域，這種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗台灣戰力的目標，並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

顧立雄勉勵全軍官兵，身為國防安全的守護者，現在正是大家全力承擔責任的時刻，希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動；同時展開全面性的戰略傳播，適切向民眾說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。