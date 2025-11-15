中國大陸發布航行警告 17至19日連三天黃海中部海域全日實彈射擊

中國海事局網站今天（15日）發布航行警告，17至19日連續三天，全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。中日近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」說，緊張關係升溫，中國此時發布實彈射擊公告，引發外界聯想。

日本首相高市早苗（圖）近日發表「台灣有事」說後，中日緊張關係升溫。（中央社資料照）

高市早苗近日發表「台灣有事」說後，中日緊張關係升溫。繼中國外交部領事司發布通告提醒公民近期暫勿前往日本後，海事局網站今天也發布航行警告，17至19日，黃海中部部分海域進行實彈射擊。

據中國海事局網站消息，鹽城海事局發布航行警告，17日至19日，每天凌晨0時到晚上12時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

據公告，實彈射擊範圍為 34-08.00N120-18.00E , 34-08.00N120-27.00E , 34-04.00N120-31.00E , 33-58.00N120-31.00E , 33-55.00N120-26.20E 連線區域。

因高市早苗「台灣有事」的發言，中國近期對日本展開強烈抗議並且不斷升級。中國外交部和中國駐日大使館昨天突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本；中國國防部同日也揚言，日方若武力介入台海，將付出慘痛代價。

中共《解放軍報》今天也以「鈞聲」的名義，於頭版刊文宣稱，「如日方錯判形勢，膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。」

（責任主編：莊儱宇）