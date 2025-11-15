中國大陸發布航行警告 17至19日連三天黃海中部海域全日實彈射擊
中國海事局網站今天（15日）發布航行警告，17至19日連續三天，全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。中日近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」說，緊張關係升溫，中國此時發布實彈射擊公告，引發外界聯想。
高市早苗近日發表「台灣有事」說後，中日緊張關係升溫。繼中國外交部領事司發布通告提醒公民近期暫勿前往日本後，海事局網站今天也發布航行警告，17至19日，黃海中部部分海域進行實彈射擊。
據中國海事局網站消息，鹽城海事局發布航行警告，17日至19日，每天凌晨0時到晚上12時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。
據公告，實彈射擊範圍為 34-08.00N120-18.00E , 34-08.00N120-27.00E , 34-04.00N120-31.00E , 33-58.00N120-31.00E , 33-55.00N120-26.20E 連線區域。
因高市早苗「台灣有事」的發言，中國近期對日本展開強烈抗議並且不斷升級。中國外交部和中國駐日大使館昨天突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本；中國國防部同日也揚言，日方若武力介入台海，將付出慘痛代價。
中共《解放軍報》今天也以「鈞聲」的名義，於頭版刊文宣稱，「如日方錯判形勢，膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。」
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
衝高市而來？陸發航行警告 黃海11/17起實彈射擊3天
日相高市早苗日前發表「台灣有事」論，致中日衝突加劇。除提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起實彈射擊演習3天。中天新聞網 ・ 1 小時前
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟EBC東森新聞 ・ 30 分鐘前
中國籲公民「暫勿赴日」 綠委盼文明溝通：又把觀光當政治武器
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」恐構成存亡危機，日本可判斷是否集體自衛權，暗指可以武力介入台海，引發中方表達強...FTNN新聞網 ・ 29 分鐘前
蘋果接班計畫加速！庫克最快2026卸任 「他」呼聲最高
蘋果傳出震撼彈！現任執行長庫克最快可能於2026年卸任，並傾向從內部尋找新任掌舵者，隨著長年被視為接班熱門人選的前營運長威廉斯正式退休，蘋果高層團隊正面臨近十年來最大規模的世代交替。目前，硬體工程高級副總裁特納斯呼聲最高。鏡新聞 ・ 1 小時前
無人機戰力比一比 中國質量並進美國優勢不再
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。中央社 ・ 1 小時前
沖繩青少年闖空屋「撿到1億日圓現金」 多人偷竊狂買喪屍煙彈
根據《琉球新報》報導，這起事件發生於今年5到6月間，多名未成年學生擅闖沖繩一處無人居住的房屋，意外發現屋內有超過1億日圓現金，隨後便多次潛入偷取部分金錢，用於娛樂消費，甚至有人拿來購買「喪屍煙彈」等毒品。沖繩縣警方指出，至少有數十人參與這起竊案，有少年私藏金...CTWANT ・ 43 分鐘前
小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光
社會中心／綜合報導新北市板橋區一所國小昨（13日）在美術課期間驚傳師生衝突。一名美術老師事後在網路發文，指控有學生情緒失控，不但怒罵開嗆她，「當我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」還手持美工刀靠近，甚至踢到她的腳背。新北市教育局今（14日）證實事件確有其事，並說明師生衝突原因。民視 ・ 1 天前
230美元買剪碎的襪子？網疑蘋果手機套設計不安全！專家：這樣定價很常見
230美元買剪碎的襪子？網疑蘋果手機套設計不安全！造咖 ・ 2 小時前
鳳凰豪雨重創蘇澳！冷泉園區閉園整理 復原恐需1個月
超大豪雨重創宜蘭縣溪南地區，宜蘭縣政府表示，五結、冬山、羅東等3鄉鎮的淹水均已退去，道路通行都已復原，居民生活皆恢復正常；重災區蘇澳鎮的主要幹道已完成災後復原工作，民眾通行無虞。縣府指出，蘇澳鎮早已復水復電，除了受災戶外，多數鎮民生活恢復正常，但每家受災戶...CTWANT ・ 50 分鐘前
中市原住民族文化節〈阿美之海〉 展現阿美族海洋文化魅力
記者楊文琳／台中報導 2025台中市原住民族文化節「原聚山海屯」系列活動二部曲—〈阿…中華日報 ・ 24 分鐘前
金融時報：白宮控阿里巴巴協助中國軍方鎖定美國目標
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）「金融時報」（Financial Times）今天引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。中央社 ・ 12 小時前
日青森漁民海上驚見「熊在游泳」 獵人緊急搭船圍捕
根據《NHK》報導，一名漁民14日上午在青森縣野邊地町近海的陸奧灣附近發現一隻熊在游泳，於是他立即打電話通報地方漁業協會。獵人獲報後立刻登上漁船，前往熊出沒的海域，將熊擊斃。據悉，這隻熊是成年公熊，體長約1.5公尺、體重約140公斤，連漁業協會的副組合長也對熊出現在...CTWANT ・ 1 小時前
南韓輸美關稅降到15% 晶片銷美條件不輸台灣
美國與南韓已敲定貿易協議並發布細節，美國調降南韓產品輸美關稅至15%，並且適用於對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產業關...聯合新聞網 ・ 9 小時前
中國「公民避免赴日」＋軍事恫嚇 總統府：別再當國際麻煩製造者
即時中心／温芸萱報導日本首相高市早苗日前表示，一旦台灣遭武力侵犯，日本可能判定「存立危機事態」，自衛隊將介入支援，引發北京強烈反彈。北京除要求撤回言論，還發布公告讓中國公民近期避免赴日，今（15）日更在周邊展開實彈演習。對此，總統府發言人郭雅慧回應，台日共享民主價值，我國正與日本及周邊夥伴密切合作。她批評北京以政治動機施壓，已衝擊印太穩定，呼籲中國停止單邊挑釁，別再成為「國際社會的麻煩製造者」。民視 ・ 31 分鐘前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 21 小時前
74歲婦騎Ubike闖斑馬線遭撞！機車女騎士煞不住 雙雙遭罰
新北淡水一處馬路發生車禍事故，一名74歲孫姓婦人騎乘Ubike通過斑馬線時，被一名51歲趙姓女機車騎士撞倒，兩人皆受到擦挫傷送醫治療。特別的是，肇事機車騎士需負相關責任外，被撞的Ubike騎士也因違規騎乘通過沒有劃設自行車穿越道的斑馬線而被開罰。這起事故突顯了腳踏車騎士需注意的交通規則，根據《道路交通管理處罰條例》規定，腳踏車屬於慢車，過沒有劃設自行車道的斑馬線時，不能用騎乘的方式，必須下車牽行，否則最高可罰新台幣1200元！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
九份只是「商店在山坡上」？台網友不服：價值不止老街！
生活中心／林依蓉報導九份作為台灣最具代表性的觀光景點之一，長年吸引大量日本觀光客前來朝聖。不過近日有網友發文指出，他發現一位來台拍片的日本YouTuber在分享九份的觀光體驗時，竟給出了「就一些商店在山坡上而已」的評價。由於發文者並未點出該YouTuber的確切身分，這段匿名批評反而更引人關注。這位YouTuber在影片中提到九份階梯過多導致移動不便、物價明顯偏高，以及觀光人潮過度擁擠等問題，讓原PO質疑「是不是台灣人太愛神話九份」，此貼文一出，立即在網路上引起廣泛討論。民視 ・ 2 小時前
中日關係緊張升高！北京數度嗆聲「迎頭痛擊」後 籲公民暫勿前往日本
中日因為日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，緊張情勢進一步升溫。中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。太報 ・ 9 小時前
警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊
日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引起中日關係衝突升溫。繼大陸外交部領事司14日晚發布通告，提醒大陸公民「近期暫勿前...聯合新聞網 ・ 1 小時前
馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角
即時中心／劉朝陽報導前總統馬英九今（15）日在臉書發文稱，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，為此深感憂心；對此，民進黨立委陳冠廷極度不認同，並批評馬英九，竟以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準。民視 ・ 1 小時前