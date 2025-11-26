中國大陸突宣布上映《賽德克巴萊》 首次「上下集未刪減版」登大銀幕

中日關係這陣子因為日本首相高市早苗的「台灣有事」言論緊張，中國更將多部已定檔的日片撤檔，沒想到今（26）日中國大陸突然宣布上映台灣電影《賽德克巴萊》上下集。

「中影發行」宣布，《賽德克巴萊》分別將於12月12日、13日接力上映，預計為未刪減版，上集片長為144分鐘、下集片長為132分鐘，總時長276分鐘，相比2012年上映的154分鐘刪減版增加122分鐘。當年在中國上映的版本為「國際精華版」，由導演魏德聖親自參與剪輯。官方當時表示，是讓不熟悉台灣原住民歷史背景的中國觀眾，能較容易理解並接受故事。

《賽德克巴萊》2011年在台上映，分為上集「太陽旗」、下集「彩虹橋」，上集描述1930年莫那魯道帶領賽德克族人反抗日本長期壓迫原住民而引起的霧社事件；下集則描繪莫那魯道帶領族人抵抗日軍鎮壓的過程。

當年入圍第48屆金馬獎11項大獎，抱回最佳劇情片、最佳男配角（徐詣帆）、最佳原創電影音樂、最佳音效等大獎，更一度闖進奧斯卡外語片初選九強。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導