中國大陸籲公民暫勿前往 日本回應：立場不同 多層次溝通更重要

中國外交部昨天突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。日本政府發言人今天（15日）就此回應，「這與日本方面的認知有差異。正因為立場不同，雙方多層次溝通更為重要。」日本《產經新聞》引述消息人士披露，日本與中國政府今天上午已經就北京當局的通知，展開局長級協商。

中國外交部14日呼籲中國公民暫時避免前往日本。日本政府15日回應，「這與日本方面的認知有差異」。（示意圖／Getty Images）

共同社報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，在出訪地新潟市向媒體發表上述談話。他今天也表示，「已經向中方表明，強烈要求採取適當措施。」

日本《每日新聞》解讀，北京當局呼籲公民避免前往日本，是為了反制日本首相高市早苗本月7日在眾議院答詢時，有關「台灣有事」的言論。

高市早苗當時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。她後來表示，相關發言是依照日本政府既有見解，「不打算撤回或取消。」

她這番話引發北京當局抗議，中國外交部已要求她收回言論。而中國駐大阪總領事薛劍也就高市的言論，於社群平台X發表斬首言論，此舉也被日方抗議。

中國外交部13日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對於高市「台灣有事」的發言提出抗議；而日本外務省（相當於外交部）14日也召見中國駐日大使吳江浩，針對薛劍的斬首言論，提出強烈抗議，要求中方適當因應。

中日關係也因為高市「台灣有事」的發言而變得緊繃。中國外交部14日突然發布通知，以日本社會治安不佳為由，「提醒中國公民近期避免前往日本。」

日本執政黨自民黨政調會長小林鷹之，今天在秋田縣告訴媒體，「應該要冷靜地理解此事，將繼續對話，努力朝日中建設性且穩定的關係發展」。他也表示，希望確認北京發布上述通知的理由。他進一步說明，「雙方是極為重要的兩國關係，日本面對中國的態度並未有任何改變。」

