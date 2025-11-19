中國大陸若能源封鎖台灣 美智庫：全球經濟將面臨嚴峻挑戰

社團法人台灣人間魚詩社文創協會今天舉辦「能源獨立與國家韌性論壇」，邀請德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）、德國核能科技協會理事長湯馬士賽波特（Thomas Seipolt）、前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）與會，美國保衛民主基金會高級研究員（FDD）蒙哥馬利則是線上參與。（王千豪攝）

核三廠二號機今年5月除役後，台灣正式進入非核家園，由於台灣能源高度仰賴進口，能源韌性備受關注。美國保衛民主基金會高級研究員（FDD）、退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今（19）天示警，台灣是已開發國家中最脆弱的電網之一，若中國對台灣進行能源封鎖，台灣就不得不關閉一些用電項目，可能包含聯電、台積電，屆時全球經濟將會面臨嚴峻挑戰。

蒙哥馬利表示，台灣在能源這方面很脆弱，台灣95％的能源仰賴進口，50％液化天然氣、一些煤炭、石油，以及再生能源。天然氣僅來自少數國家卡達、澳洲和美國，運輸需通過非常複雜的航道咽喉點，大部分必須沿著台灣西海岸運輸，中國可能用外交手段向卡達施壓，也可禁運或封鎖阻止天然氣船航行。

蒙哥馬利預估，台灣每年大概有350艘天然氣船靠岸，但台灣的天然氣存量只有幾周，不是幾個月或幾年，若中國能透過不同機制，如在某個天然氣接收站附近劃定飛彈禁區，中共真的攔截15或20艘船，那台灣就麻煩了，可能面臨天然氣耗盡的窘境，50％的電網可能就不得不停擺。

蒙哥馬利示警，台灣電網是已開發國家中最脆弱之一，如果中國試圖對台灣進行能源封鎖，台灣就不得不關閉一些用電項目，例如關閉家庭用電、醫院、學校、國防部、製造業，而製造業可能包含聯電、台積電等，屆時台灣，甚至全球經濟將會面臨嚴峻挑戰。

至於從國安角度，台灣是否該維持或發展核能？蒙哥馬利認為應該聽立法院、公投的結果，然後總統必須以此做出選擇。此外，他也建議，小型模組化反應爐（SMR）在電網中發揮很大作用，儘管時機還尚完全成熟，可能要5至10年才能擁有更大發電量，但這些系統非常穩定且安全，這是一部分的解決方案。

談及電網韌性的重要性，蒙哥馬利指出，過去30年的經濟成長，使台灣成為亞洲和世界上特別的國家，但同時也對電網產生一些脆弱性，台灣電網使用率已接近75％，美國大概60％，換言之，這意味台灣沒有空間維護系統，也不能受到網路攻擊。

狄嘉信以德國為例說明，德國過往高度仰賴俄羅斯販售的能源，在烏俄戰爭爆發後，半數能源進口被俄羅斯切斷，導致能源價格大幅上漲，德國不希望重蹈覆徹，而唯一的解決方式就是離開化石燃料，達到「能源獨立」。

