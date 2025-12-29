中國大陸「想突破第一島鏈」 WSJ：台灣命運與美日緊密交織

外電報導，日本將把沖繩到與那國島一帶列島，打造成為抵禦中共武力威脅的「飛彈群島」。

兩岸緊張局勢持續升溫，華爾街日報分析，中國大陸若對台灣動武，日本難以置身事外。台灣位處關鍵海上十字路口，扼守南海北上通往東海以及經巴士海峽進出西太平洋的航道，並且離日本最西端外島與那國島僅110公里，高度牽動日本貿易與安全，一旦台海爆發衝突，台灣的命運將迅速與美日同盟緊密交織。

日本首相高市早苗上月拋出「台灣有事」論，引發中國大陸激烈反應，並出動戰機巡航日本附近空域。華爾街日報指出，此舉釋出「台灣不關日本的事」的訊號，英國智庫國際戰略研究所日本事務主席沃德說：「若台灣落入中國大陸手中，亞洲的權力平衡將相當程度倒向中國大陸。」

沃德表示，中國大陸目前在第一島鏈的位置「有點受到包圍牽制」，第一島鏈主要由美國的三個夥伴──日本、台灣、菲律賓構成，北京「顯然想突破」。然而，若台灣要能全面擊退侵略，勢必仰賴美國介入，而美軍要有效作戰，將需要日本的基地與後勤支援。

麻省理工學院安全研究學者何理凱表示：「美國在亞洲並沒有像在日本這樣的基地……你無法複製在日本擁有的東西。」他共同撰寫一份華府智庫2023年台海兵推報告直指日本是關鍵樞紐，認為美方必須能動用駐日基地進行作戰。

沖繩被視為關鍵前進據點，島上密集分布軍事設施與訓練區。嘉手納空軍基地常態駐有多型軍機，包含台海衝突中可能用來對付中國大陸艦艇與戰機的戰鬥機；美軍也在沖繩部署新成立、搭載飛彈的陸戰隊單位，主打跳島作戰。

但沖繩距中國大陸較近，暴露度高。因此，美軍可能在衝突時把機隊分散到更多場站，甚至擴及日本自衛隊設施與日本的民用或軍民兩用機場。這也意味著，一旦東京同意提供場站，美軍空中作戰將把日本更進一步捲入。若沒有日本支援，美軍在台海周邊能動用的前進基地將大幅受限，作戰重心勢必更倚賴關島。

關島距離台灣約2735公里，轟炸機可長程往返，仍能以關島為據點；但戰鬥機航程較短、油耗高，即使空中加油也難長期維持高強度行動。何理凱強調，像奪取制空權這類任務，戰機需要出動並在台灣周邊「留空待命」一段時間再返航，從關島起飛並不可行。

另一方面，航空母艦雖可作為替代戰力，但因體積大、造價高且醒目，美方不太可能在衝突初期就大量部署。相較之下，日本海軍基地可支援艦艇就近補給、重新裝填飛彈，縮短離開戰場的時間；若必須遠航補充彈藥，等於讓艦隊更長時間「退出戰線」。

華爾街日報指稱，日本可能被中國大陸戰時決策拖入戰局：若北京研判美國將參戰，可能先以飛彈打擊日本境內美軍基地以削弱威脅，甚至波及日本目標。日本西南側的琉球群島一路向西南延伸，幾乎直抵台灣；其中與那國島距東京超過1931公里，卻離台灣不到112公里，位置緊貼潛在戰區。