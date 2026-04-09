中國天津超級電腦遭入侵 駭客上網兜售國防及飛彈設計機密

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國家超級計算天津中心據傳資料外洩。（翻攝中國高才網）



有線電視新聞網（CNN）報導，1名駭客據稱從中國一台國有的超級電腦偷竊大量敏感資訊，其中包括高度機密的國防文件和飛彈設計圖，可能是中國已知最大一起資料遭竊的事件。

根據報導，駭客據稱竊取超過10PB（petabytes，拍位元組或千兆位元組）的敏感資訊，據信是來自國家超級計算天津中心，該中心提供全中國超過6千名客戶基礎設施服務，包括先進的科學和國防單位。1PB等於1000TB，而一台高效能的筆記型電腦，通常也只能儲存1TB的資料。

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根據CNN，網路專家已經跟駭客聯繫，駭客似乎輕鬆入侵該中心數個月，竊取大量資料，卻未被發現。2月6日，在Telegram頻道，一個名為FlaminChina帳戶發表據稱竊取資訊的樣本，聲稱包括「航空航太工程、軍事研究、生物資訊學、融合模擬及更多領域」。

駭客組織宣稱，這些資料與中國航空工業集團、中國商用飛機公司及中國國防科技大學等「頂級機構」有關。

駭客兜售資料 要求加密貨幣交易

檢視過這些資料的網路安全專家表示，駭客組織只提供有限的預覽，要價就要數千美元，若是完整存取資料，則要價數十萬美元，而且必須用加密貨幣支付。

樣本資料包括顯示中文「機密」的文件，還有許多包括炸彈和飛彈在內的國防裝備的技術檔案，動畫模擬和的渲染圖。CNN無法核實駭客的說法，但多名網路專家初步評估，資料外洩的事件是真實的。

專門研究中國問題的網路安全公司SentineOne顧問凱利（Dakota Cary）向CNN表示，「這正是我預期會從超級運算中心看到的結果」，「賣家提供的樣品之廣，也充分顯示這家超級運算中心的客群很廣泛」。凱利補充，大多數的客戶都不會獨立維護超級運算的基礎設 。

國家超級計算天津中心是中國第一個超級計算中心，在2009年開始營運，目前在廣州、深圳和成都也有類似的中心。專家分析，駭客集團手中的10PB的資料，可能會引起敵對國家情報單位的興趣。

凱利表示，過去中國也曾發生網路資料外洩的事件，被竊的資料通常很快就會被賣掉，「我很確定全球有很多政府對國家超級計算天津中心的一些資料感興趣，但是很多感興趣的政府，可能早已經有了這些資訊」。

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