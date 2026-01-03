中國太扯了！竟散播沈伯洋住家、工作地點衛星圖 本人硬起來開嗆

即時中心／高睿鴻報導

民進黨立委沈伯洋因時常呼籲民眾，警覺中共各種文攻武嚇、滲透及統戰招數，成為中方的眼中釘；中國警方日前更指控他「分裂國家」，不僅對其立案偵查、追究刑事責任，還揚言海外通緝。豈料，最近沈伯洋遭遇的人身威脅，似乎又更進一步，他說明，近期就有中國的「博主」發衛星圖、並宣稱標記處為沈的住家及工作地，但其實是錯誤資訊，標記地點其實就是在立法院。沈伯洋無奈表示，這是中國很經典、想威嚇我國民眾的一種做法。

沈伯洋說，這件事情早在1月1日就發生，中國有人發出衛星圖、宣稱標記住他的住家及工作地，但其實就是立法院，顯見為錯誤訊息。沈伯洋進一步指出，相關單位當時就有掌握到這樣的情事，初步判斷，因為當時中國還在軍演，但在軍演這件事情上，中方似乎沒能討到什麼便宜；因此軍演過後，還另外想做一些可能可以得分的項目。

「那中國可以得分的項目是什麼呢？」，沈伯洋說，讓更多台灣人能應和、配合中國的論述，可能就是中方唯一可得分的點。他也批評，其實台灣現在就有一堆應和中國的人，不管是負責擋國安法案、或是擋國防預算，都是明顯的事蹟。

他指出，大約1月1日左右，就有來自中國的「博主」發出上述的衛星圖，「他可能不知道，台灣人用Google Earth，其實可以看得比他還更清楚」。沈伯洋續指，隨後這些資訊就被散播於YouTube、《觀察者網》等渠道，甚至藉由PTT論壇的假帳號、假IP發文，進一步操作輿論。他更認為，這其實就跟之前的「關西機場事件」操作方法如出一轍，就是一個很中國式、經典地想恐嚇台灣民眾、分化社會的做法。

不過，沈伯洋也開酸說：「很可惜的事情是，台灣人民對這些事情越來越理解之後，就會跟他們的軍演一樣，所達到的效果與邊際效益將不斷降低」。

