中國太空人極限探險 穿梭喀斯特洞穴求生

中國大陸28名太空人、最近在境內完成了首次洞穴訓練，模擬太空極端環境，克服極黑恐懼、幽閉隔離，鍛鍊太空人的心理與團隊合作。這次訓練、師承早先中國大陸與歐盟合作過的洞穴訓練。訓練場地選在重慶武隆區一處深邃洞穴。團隊教練說，找洞穴比訓練更難，專家歷時數月、踏遍7個省市10餘處洞穴，不僅要地形足夠複雜、還要求絕對安全。譬如說，團隊對候選的洞穴，進行長達1年監測，確保一種放射氣體、氡氣濃度完全安全，最終才敲定了武隆這處的「天選之洞」。

洞穴中繩索垂吊、極窄崖縫中匍匐前進，中國大陸太空人在重慶武隆山區，展開首度洞穴訓練

廣告 廣告

太空人 朱陽柱：「譬如說探索4個支洞，每一個洞都是不同地形地貌，帶來的挑戰和困難也不一樣。」

一共28人分成4組，每組要在平均溫度攝氏8度、溼度高達99%的洞穴中、連續待上6天5夜。洞穴極端黑暗、幽閉，模擬太空環境可能狀況，並按照真實太空任務、展開洞穴探索、環境監測，採集微生物和沈積物樣本，時不時還要接臨時任務，挑戰超乎想像

訓練官 江源：「我們對太空人在訓練過程中，會進行持續地觀察與測評。」

受訓太空人的體能與心理都臨極端考驗，為將來長期駐留太空站與可能的登月任務，累積無比珍貴的經驗和數據。

更多 大愛新聞 報導：

非物質文化遺產 紙漿微景觀雕塑

新疆古道最美風景 道路救援守護生命

