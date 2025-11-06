中國太空船疑和太空垃圾相撞，3太空人回不了地球！前一天還開心吃烤雞。圖／翻自央視畫面

中國太空船「神舟20號」原定在本月5日載運3名太空人返回地球，但傳出這艘太空船在太空中與「空間碎片」撞擊，因此無法按照計畫返回地球，這3名太空人將被迫持續留在太空中半年。

中國載人航天工程辦公室表示，神舟20號載人太空船疑似遭空間微小碎片撞擊，正在進行影響分析和風險評估。為確保太空人生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計劃11月5日實施的神舟20號返回任務，將推遲進行。美國CNN報導指出，神舟20號有可能與「太空垃圾」相撞而產生問題，因此無法載運原定的3名太空人返回地球，這3名太空人將繼續滯留在太空中半年，等待下次的載運計畫。

廣告 廣告

神舟20號才與剛抵達太空的「神舟21號」大會師對接，4日雙方共6名太空人，還在太空站「烤雞」。圖／翻自央視畫面

就在本月1日，神舟20號才與剛抵達太空的「神舟21號」大會師對接，4日雙方共6名太空人，還在太空站「烤雞」，引發網友熱議。這次神舟21號帶上4隻小老鼠上太空飼養，還首次帶上了「太空烤箱」，為「太空廚房」增添新設備。在距離地球400公里的太空站裡，可以烤雞和烤牛排。

原定神舟20號在這場「烤雞趴」結束後，要在5日返回地球，沒想到發生狀況，導致3名太空人無法回到地球的家。



回到原文

更多鏡報報導

真盤絲洞！科學家發現全球最大蜘蛛網 11萬隻蜘蛛住這裡

川普高級酸！川習會只有習近平講話 「當時他屬下都害怕極了」

41J肉聲／女搭機大鬧鬼哭嚎 只因「沒坐在男友旁邊」！終遭驅離下機