即時中心／潘柏廷報導

國防部今（18）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（17）日上午6時至今日上午6時，共偵獲40架次軍機擾台，其中26架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域；另有中國軍艦8艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲40架次軍機擾台，其中26架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域。

廣告 廣告

同時，國軍還偵獲中國軍艦8艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／中國太跋扈！國防部偵獲48機艦擾台 26架次逾越海峽中線

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／中國太跋扈！國防部偵獲48機艦擾台 26架次逾越海峽中線

更多民視新聞報導

高虹安涉貪改判無罪明復職 陳柏惟批法官：不知人間疾苦

李來希歡慶太早？立院三讀「停砍公教年金」 政院不副署「3原則」曝

上週才閃辭台南消防局長！李明峯昨晚驚傳受傷送醫

